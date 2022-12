Lyon : les supporters marocains réunis à Bellecour pour fêter la qualif en 8e de finale du Mondial

Pour la première fois depuis 1986, les Lions de l’Atlas se sont qualifiés pour les 8e de finale d’une Coupe du Monde. Et ce, en finissant premiers de leur groupe qui comprenait pourtant la Croatie, finaliste en 2018, et la Belgique, 2e nation au classement FIFA.

Après la victoire (2-1) contre le Canada, les supporters marocains de Lyon se sont retrouvés en centre-ville. La rue de la Barre a été brièvement bloquée avant que le cortège composé de centaines de personnes se rendent sur la Place Bellecour, au pied de la statue de Louis XIV.

Fumigènes et drapeaux du Maroc sont de sortie, quelques tirs de mortiers d'artifice sont réalisés, mais dans une ambiance évidemment plus festive que celle de Bruxelles où des émeutes urbaines avaient été à déplorer dimanche dernier suite à la victoire marocaine contre la Belgique. Le public est d’ailleurs différent, avec beaucoup de femmes et de mères de famille parmi les supporters de Lyon.

Un important dispositif policier a tout de même été prévu et mis en place pour encadrer la Presqu’île.