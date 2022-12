Finale de la Coupe du monde : des routes coupées, alcool et feux d’artifice interdits à Lyon

Avec l’espoir pour beaucoup d’une victoire contre l’Argentine en finale, synonyme de troisième étoile sur le maillot.

Mais pour éviter que les débordements qui ont suivi la demi-finale France-Maroc mercredi ne se reproduisent, la préfecture du Rhône a pris un nouvel arrêté.

De 17h45 à minuit, dans l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon, seront interdits la consommation en réunion de boissons alcoolisées sur la voie publique, en dehors des lieux réservés à cet effet, la vente d’alcool à emporter, la détention et l’usage de feux d’artifice, fusées et pétards de catégories F2, F3 et T1 sur la voie publique ainsi que la détention ou le transport de carburant en récipient portable.

À partir de 16h00, plusieurs voies seront coupées à la circulation des véhicules à Lyon, notamment dans les quartiers de la place Bellecour et de la Guillotière. La Presqu’île sera donc à éviter en voiture ce dimanche soir.

Au total, 14 000 policiers seront déployés dans tout le pays dimanche. Les forces de l’ordre lyonnaises avaient été mises à contribution mercredi. D’abord pour chasser des groupes de militants d’ultradroite cherchant à réaliser des ratonnades en centre-ville. Puis pour contenir des jeunes de quartiers qui commettaient des violences urbaines et des jets de projectiles.

Le préfet du Rhône appelle au sens des responsabilités individuelles pour que les festivités liées au match se déroulent dans le respect de l’ordre public et des valeurs du sport.