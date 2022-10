La mairie de Lyon ne retransmettra aucun match sur écran géant de la Coupe du Monde au Qatar

La Ville de Lyon, dans un communiqué de presse, annonce boycotter les retransmissions des matchs de la Coupe du Monde au Qatar.

"Depuis des mois, de nombreuses ONG alertent sur les conditions de travail des ouvriers présents sur les chantiers de construction des stades. Selon Amnesty International, au moins 6 500 travailleurs immigrés seraient morts depuis le début des travaux. A ce constat dramatique pour les droits humains s’ajoute un arsenal climaticide (construction de stades dont la pérennité reste à prouver, climatisation d’enceintes à ciel ouvert, mise en place de navettes aériennes quotidiennes…), une véritable aberration alors que partout sur la planète, de nombreux pays doivent faire face aux catastrophes engendrées par le dérèglement climatique", précise l'exécutif écologiste.

"Nos joueurs, le football et plus largement tous les amateurs et amatrices de sport sont devenus prisonniers de cette situation irrationnelle. Cette décision de réaliser le Mondial au Qatar est un contre-sens historique. Ne pas en faire la promotion est une réponse", a justifié Grégory Doucet, le maire de Lyon.

Il n'y aura donc pas de fan zone place Bellecour cet hiver.

La capitale des Gaules rejoint ainsi la longue liste de villes ayant décidé de boycotter la compétition, à l'instar de Bordeaux, Paris, Marseille et Lille.

L'adjointe aux Sports, Julie Nublat-Faure, avait vendu la mèche cette semaine en publiant un tweet annonçant le boycott de la Ville, avant de le retirer rapidement.