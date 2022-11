Lyon : ces "bars sans foot" qui boycottent la Coupe du Monde au Qatar

Car la compétition démarre ce dimanche à 17h avec Qatar-Equateur, et la plupart des bars de Lyon vont retransmettre les rencontres des Bleus et des meilleures nations engagées.

Dans le sillage de Grégory Doucet, le maire qui a appelé à boycotter le Mondial, quelques établissements ont fait savoir qu’ils n’installeront aucun écran ce prochain mois. Ce sera le cas par exemple du Kaffee Berlin de la rue Tupin en Presqu’île, ou de la Galicia rue Mercière. Des "bars sans foot" qui se sont enregistrés sur la plateforme "Trouve ta contre-Coupe". La crêperie de Dédé rue du Petit David organisera aussi des contre-soirées pour boycotter la Coupe du Monde.

Dans le reste de l’agglomération, le Nomade Brewery de Genas et le TohuBohu sur Saône à Rochetaillée-sur-Saône accueilleront aussi les fêtards souhaitant dénoncer la tenue de la compétition au Qatar.

Pour rappel, les mairies de Lyon et Villeurbanne ont prévenu qu'aucun écran géant ne serait installé, même si l'Equipe de France va jusqu'au bout pour décrocher une troisième étoile. "Nos joueurs, le football et plus largement tous les amateurs et amatrices de sport sont devenus prisonniers de cette situation irrationnelle. Cette décision de réaliser le Mondial au Qatar est un contre-sens historique. Ne pas en faire la promotion est une réponse", déclarait Grégory Doucet en octobre dernier.