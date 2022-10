Contrairement au maire de Lyon, celui de Bron ne boycottera pas la Coupe du Monde au Qatar

Une décision qui a fait réagir le maire LR de Bron. Jérémie Bréaud a décidé de prendre le contrepied de Grégory Doucet, mais aussi des maires de Paris, Bordeaux, Marseille, Strasbourg ou encore Lille.

"A Bron, ville de football et du prochain Ballon d'or (Karim Benzema ndlr), nous n'appelons pas au boycott, la liberté est encore de mise chez nous ! Pour autant, nous n'organiserons pas de fan zone comme pendant l'Euro pour des raisons budgétaires évidentes. En revanche, si notre équipe de France va loin, en demie ou en finale, nous ne nous interdisons rien", écrit ainsi l’édile brondillant dans un message sur les réseaux sociaux.

Jérémie Bréaud n’est pas pour autant un grand fan de la décision d’avoir attribué la compétition au Qatar. C’était même "une folie pour tout un tas de raisons qui vont de l'environnement aux Droits de l'Homme".

"Après avoir dit cela, on fait quoi ? Cette attribution date de décembre 2010...ils se réveillent tous maintenant ! Qui ? Essentiellement les maires écolos ou de Gauche, ces indignés de dernière minute qui pour la plupart aurait été d'ailleurs incapable d'assurer la sécurité des fan zones. Nous ne les avons pas entendus depuis tout ce temps. L'indignation est à géométrie variable ! Nous ne les avons pas non plus entendus pour les JO d'Hiver qui se sont déroulés cette année en Chine avec de la neige artificielle au milieu des zones industrielles ! Nous ne les entendons pas plus à chaque journée de championnat protester contre le PSG financé à coup de pétrodollars par le Qatar. Il est vrai que s'extasier devant Messi ou Neymar est plus tendance. Nous pourrions aussi évoquer le silence concernant les GP de F1 ou de MotoGP qui se déroulent chaque année au Qatar ou le fait que les commandes de ce pays de la péninsule arabique ont représenté 18% des exportations d'armes françaises entre 2016 et 2020", conclut Jérémie Bréaud.

Il ne reste plus qu'à connaître le parcours des Bleus au Qatar...