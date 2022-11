Equipe de France : pour Hugo Lloris (ex-OL) les insultes homophobes font partie du "folklore" d’un match de football

Elle n’a jamais été diffusée par la Fédération Français de Football. Et pour cause. Cette interview avait pour but de combattre les propos homophobes dans le football, mais la réponse du gardien de l’Equipe de France en a laissé plus d’un perplexe, révèle le média Arrêt sur Images. Il confie que les insultes homophobes font partie du "folklore dans le football."

"Lorsqu'on est sur un terrain, ça fait partie du décor, les supporters qui chambrent, on peut se faire insulter. À la rigueur, on peut s'en servir comme motivation supplémentaire dans l'adversité, on a envie d'en découdre sur le terrain" rajoute-t-il.

Si le capitaine de l’Equipe de France explique "être contre toute forme de discrimination", ces propos font polémiques. La FFF avait décidé de ne pas diffuser cette vidéo. Mais Arrêt sur Images les a révélés. Des propos qui passent difficilement pour Yoann Lemaire. "Il était à côté de la plaque" confie-t-il au média.

Hugo Lloris avait précisé, avant le début de la Coupe du Monde, qu’il ne porterait pas le brassard arc-en-ciel, contrairement à d'autres capitaines engagés dans la Coupe du Monde au Qatar.