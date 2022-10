Lyon : le PCF demande à la Ville de boycotter la coupe du monde de football au Qatar

Alors que Paris, Marseille, Bordeaux ou Saint-Etienne ont déclaré ne pas installer de fan-zone pour la coupe du monde, la Ville de Lyon ne s’est pas encore prononcée. Le PCF demande ainsi à la mairie de boycotter la coupe du monde.



Cet évènement ne cesse de faire parler de lui, mais pas qu’en bien. Bien que le pays hôte ait été désigné en décembre 2010, il aura fallu attendre douze ans pour entendre parler de boycott et de droits humains.



Ainsi, les élus communistes déclarent que cet évènement va à l’encontre des "valeurs qui animent le territoire". Ils tiennent à rappeler que le Qatar est un "régime autoritaire qui bafoue systématiquement les droits humains" et que des "milliers d’ouvriers sont morts sur les chantiers dans des conditions dignes de l’esclavage".

De plus, le Parti précise dans le communiqué qu’il est impossible de "fermer les yeux sur l’aberration écologique de climatiser des stades en plein milieu du désert". Le PCF demande ainsi à l’équipe de France de porter collectivement un brassard coloré pour dénoncer les "discriminations et violences en cours au Qatar".