Métropole de Lyon : le vice-président aux Sports soutient la France et le Maroc

Pour les Français d'origine marocaine se posent les questions de l'équipe à supporter, du sentiment d'appartenance à une nation à travers le football... Tandis que des Français sans racine maghrébine font le choix de soutenir les Lions de l'Atlas, à l'instar d'Hervé Renard, qui fut le sélectionneur du Maroc.

Florestan Groult lui n'a pas souhaité choisir. Vice-président aux Sports à la Métropole de Lyon, proche de la France Insoumise, s'est fendu d'un tweet dans lequel il déclare "Allez la France et le Maroc". Comme ça, pas de jaloux.

Soutiendra-t-il encore les deux équipes quand la France affrontera l'Argentine en finale dimanche ?

Florestan Groult est dans sa semaine Coupe du Monde. Lundi, au conseil de la Métropole, il s'était affiché avec le brassard One Love interdit par la FIFA et avait évoqué la situation au Qatar, appelant à un "boycott diplomatique" et à "une réponse politique (de la France) à la hauteur de la situation".