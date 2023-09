Florestan Groult : "La Métropole de Lyon a travaillé pour que la Coupe du Monde de Rugby s'inscrive au plus près de nos valeurs"

A la tête des Sports de la Métropole de Lyon depuis un an, Florestan Groult s'apprête à vivre son premier grand évènement avec la Coupe du Monde de Rugby en France. Plusieurs rencontres sont programmées au Groupama Stadium de Décines, et les All Blacks ont leur camp de base à Gerland.

Pour l'élu LFI, "les grands évènements sportifs doivent travailler pour être en phase avec les enjeux environnemental et social d'aujourd'hui. Mais ce sont aussi et avant tout des fêtes populaires.

J'ai travaillé pour que la Coupe du Monde soit inscrite au plus près de nos valeurs, au plus près de notre projet politique". Et de citer notamment une billetterie sociale, le tournoi national des quartiers et le village du Rugby place Bellecour.

Florestan Groult réagit aussi à la polémique Bastien Chalureau, accusé d'agression raciste en 2020. Le vice-président souhaiterait que "la fédération fasse des annonces fortes sur la lutte contre le racisme et un hommage à Federico Aramburu (tué par un militant d'ultra droite ndlr) à l'occasion du premier match de l'Argentine. C'est comme ça qu'on pourra retourner très vite vers la fête (...), les personnes victimes de racisme pourront suivre sans arrière-pensée le XV de France".

Enfin sur l'OL, "patrimoine commun des Lyonnais", il suit l'actualité brûlante entre Jean-Michel Aulas et John Textor : "La Métropole est attentive aux échanges entre les deux, mais ça nous échappe".

00:00 Coupe du Monde de Rugby

01:33 Village du Rugby

02:09 Bastien Chalureau

05:34 Guéguerre Aulas/Textor

06:42 Aulas au Voeu des Echevins

07:39 Ilots sportifs métropolitains

08:58 Associations

09:54 LFI au sein de la majorité verte