Lyon sans demi-finales du Top 14 : les explications des adjointes écologistes

En cause, le refus de Grégory Doucet de voir en 2025 un partenaire automobile du Top 14 s’installer sur le village du rugby imaginé place Bellecour pour les demi-finales du championnat au Groupama Stadium. Conséquence, les rencontres se joueront à Bordeaux.

Le Ligue Nationale de Rugby avait bien tenté de négocier, expliquant au maire et au président de la Métropole Bruno Bernard que des véhicules exposés seraient électriques. Mais pour Julie Nublat-Faure, adjointe au Maire de Lyon chargée des Sports, "ce modèle de voiture engloutit l'espace public et est aussi une menace avérée pour les piétons, les enfants, les personnes âgées du haut de sa carrosserie imposante".

Pourtant, "ce dossier construit avec l’OL et la Métropole de Lyon était solide et très pertinent. Normal, des années d'expérience de nos services et un certain charme naturel lyonnais" se vante l’adjointe.

Cette dernière préfère donc rejeter la faute sur le président du Lou via le repartage d’un passage de l’article du Progrès : "Mais il se murmure que certains votants en auraient profité pour régler leurs comptes avec Yann Roubert, le président du LOU, pour des affaires internes à la LNR".

Julie Nublat-Faure avance enfin l’argument esthétique : "vous savez, ce qui fait que notre Ville est absolument renommée dans le monde entier et que, par ailleurs nous avons le devoir moral d'en protéger son patrimoine". Une pissotière installée devant ses bureaux, et aux yeux de tous sur une autre place classée à l’UNESCO, n’avait pourtant pas provoqué autant d’émoi de sa part.

Autre réaction, celle de la 1ère adjointe Audrey Hénocque qui affirme "regretter ce choix, qui est de la responsabilité de la LNR puisque la ligue savait pertinemment que des véhicules publicitaires type SUV ne peuvent pas être autorisés sur la place Bellecour, classée à l'UNESCO".