Rugby : le LOU n’a pas le droit à l’erreur face au Stade Français

Battu la semaine dernière par Pau et vivement critiqué pour sa gestion des joueurs, le LOU Rugby se rend à Paris pour y défier le Stade Français à l'occasion de la 24e journée de Top 14.

"On a envie de se rattraper de cette défaite à domicile. Si on prend des points ce week-end, on peut rattacher le wagon du top 6, donc tant que mathématiquement ce n’est pas fait, on va continuer d’y croire", explique Dylan Cretin.

"On a trop fait pour se raccrocher aux faux pas des uns et des autres. Cette année, on mérite autre chose", annonce Julien Puricelli, entraîneur des avants.

Frustré par sa dernière prestation à domicile, le LOU se doit de réagir à moins d'une semaine de sa finale de Challenge Cup. Une performance convaincante est indispensable pour engranger des points précieux en vue d'assurer son maintien en Top 14 et espérer recoller au top 6.

"On a montré sur cette deuxième partie de saison qu’on pouvait aller chercher ce top 6 donc on préfère regarder vers le haut pour atteindre nos objectifs", raconte Théo Millet.

"Les matchs sont tous à prendre un par un"

Une victoire qui leur permettrait de gagner des points, mais également de prendre de la confiance pour la finale de Challenge Cup qui aura lieu la semaine prochaine à Cardiff.

Les hommes de Karim Ghezal sont actuellement à la 8e place du classement avec 49 points alors que leur adversaire du week-end est à la 13e place avec 37 points.

"Même s’ils sont en bas du classement aujourd’hui, ça reste Paris, ça reste des joueurs de qualité en face, si on n’est pas là mentalement, ils prendront le dessus", conclut Dylan Cretin

"Pour gagner, il va falloir être engagé à 100 %"

Dans le XV de départ, seul Vincent Rattez conserve sa place par rapport à la semaine dernière. Léo Berdeu, Dylan Cretin et Davit Niniashvili effectuent leur retour dans le groupe. À la mêlée, Baptiste Couilloud débutera sur le banc, laissant sa place de titulaire à Martin Page-Relo.

Coup d’envoi ce samedi à 16h30 au stade Jean Bouin à Paris. (Canal +).