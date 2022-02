Lyon : en soutien aux Hijabeuses, des femmes voilées jouent au football devant la mairie

Place des Terreaux, plusieurs personnes, et notamment des femmes voilées, ont tapé dans le ballon pour soutenir les Hijabeuses, dont le rassemblement avait été interdit par la préfecture de Paris cette semaine.

Ce groupe de joueuses voilées devait affronter une équipe composée d'élus. Mais pour le préfet de police, cet évènement était "susceptible de créer des troubles à l'ordre public".

Dans une tribune publiée par Libération, près de 50 sportifs ont apporté leur soutien aux Hijabeuses. Parmi eux, l'ancien joueur de l'OL Vikash Dhorasoo mais aussi Lilian Thuram et Eric Cantona. "Loin des débats et décisions qui abîment notre société, il nous faut faire vivre et défendre des valeurs de justice, d’égalité, d’inclusion et de respect. S’il y a des médailles à aller chercher, ce sont celles-ci, pas celles qui placent la France sur le podium des pays autorisant les discriminations lors de compétitions sportives", écrivent ces derniers.

A Lyon, la mobilisation, relayée sur les réseaux sociaux par le collectif d'ultragauche la GALE, était très faible. Aucun débordement n'a été à déplorer.