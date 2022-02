Lyon : un dernier match festif en soutien aux Hijabeuses ce jeudi

Ce jeudi après-midi, l’Alliance Citoyenne et l’équipe "inclusive et militante" des Débuteuses se retrouveront à nouveau au pied de l’Hôtel de Ville de Lyon pour un dernier match de football défendant la pratique du sport tout en étant voilée et la lutte contre l’exclusion.

"Cette semaine, la rencontre est sous le signe de la célébration, puisque l’amendement qui est dénoncé par le collectif sera a priori définitivement rejeté ce jeudi à l’assemblée. C’est une belle victoire pour les Hijabeuses et pour toutes les femmes de France qui portent le voile", annonce Alliance Citoyenne du Grand Lyon dans un communiqué.

Le rendez-vous est fixé à 17h pour ce match "amical et festif".

Il y a deux semaines, la préfecture de Paris prenait un arrêté pour interdire le match des Hijabeuses, qui devaient jouer voilées contre une équipe composée d’élus. Un évènement "susceptible de créer des troubles à l'ordre public" selon les autorités, et qui avait surtout relancé le débat du voile dans le sport.

A ce sujet d’ailleurs, le maire EELV de Grenoble Eric Piolle a décidé de publiquement soutenir les Hijabeuses et même de lancer une réflexion sur la place du burkini dans les piscines municipales de sa commune. Les écologistes lyonnais n'ont eux pas officiellement pris position. Contrairement à Laurent Wauquiez, président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a dénoncé dimanche une "folie islamogauchiste".