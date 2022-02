Hijabeuses et burkini : Laurent Wauquiez dénonce "la folie islamo-gauchiste" d’Eric Piolle

Le maire EELV de Grenoble en profitait également pour annoncer qu’une réflexion serait engagée par ses équipes sur la possibilité ou non de laisser des femmes venir en burkini dans les piscines municipales de sa commune.

Dans un post Facebook dominical, Laurent Wauquiez estime que "son attitude est révélatrice de la folie islamo-gauchiste qui s’est emparée d’un certain nombre d’élus et d’intellectuels français et qui constitue une menace pour la République qu’on aurait tort de sous-estimer".

Le président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui doit travailler avec le maire de la 2e plus grande ville de son territoire après Lyon, indique qu’il est "ahurissant de voir le degré d’errance auquel ces élus sont parvenus. Les mêmes qui vont s’indigner que l’on impose le port du voile en Afghanistan trouvent que le burkini est un indice de modernité chez nous. Les mêmes, qui, soi-disant, soutiennent les droits des femmes, ne voient pas de problème à ce que le corps de la femme soit nié dans sa liberté de mouvement et qu’on lui impose un accessoire particulier. Les mêmes, qui sont notoirement agnostiques et détestent la religion, dès qu’il s’agit de catholicisme évidemment, érigent l’islamisme en territoire sacré, où rien ne doit être critiqué".

"La laïcité n’est pas un acquis, les grands combats féministes ne sont pas un acquis et aujourd’hui la principale menace contre la place des femmes vient de l’islamisme, relayé par cette pensée islamo-gauchiste qui trouve son terreau naturel chez les écologistes", conclut Laurent Wauquiez qui annonce l’adoption prochaine par la Région d’une "charte de défense des valeurs de la République" ainsi que le refus de "tout soutien aux élus qui ont tourné le dos à la République pour sombrer dans le communautarisme".

Une attaque ciblée qui ne manquera pas de faire réagir son opposition verte à la Région. Qui pourrait lui rappeler qu'aujourd'hui grand défenseur de la laïcité, il prend plaisir à exposer des crèches dans l'Hôtel de Région et qu'à chaque 8 septembre il tacle publiquement la décision de Grégory Doucet de ne pas participer à la cérémonie du Voeu des Echevins à Fourvière par respect... de la laïcité.