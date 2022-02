Rejet de la loi sport par le Sénat : Thomas Dossus (EELV) dénonce "un dévoiement terrible de la loi de 1905"

Un manque de "courage". C’est ce qu’a dénoncé la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, après le rejet de la loi sport par le Sénat à majorité de droite, accusant les élus de n’avoir "parlé que des signes religieux". La haute assemblée avait voté en première lecture un amendement LR interdisant "le port de signes religieux ostensibles" lors des compétitions sportives mettant de nouveau au cœur d’une polémique le port du voile dans le sport.

La ministre n’a pas été la seule à réagir. Ce fut également le cas du sénateur EELV Thomas Dossus. "Nous avons dans notre pays un joyau juridique, la loi de 1905, elle est assez simple et robuste, elle garantit une liberté, celle de croire ou de ne pas croire. Elle n’est pas une arme tournée contre les religions, elle ne doit pas le devenir et ne doit pas être instrumentalisée. Veillons donc à son strict respect", a d’abord déclaré le parlementaire écologiste.

"Aujourd’hui vous l’utilisez comme un outil de stigmatisation contre les sportives musulmanes. La lutte contre l’intégrisme a bon dos… Pensez-vous réellement que les talibans soient de fervents supporters de football féminin ? Le destin tragique des sportives afghanes devrait vous faire relativiser vos postures. En réalité, rappelons-le, utiliser la laïcité pour assigner des femmes musulmanes à résidence les priver de terrains de sport, c’est un dévoiement terrible de la loi de 1905", a ajouté Thomas Dossus accusant ainsi les sénateurs à majorité de droite d’incarner "la police des vêtements".

"C’est vous qui dites aux femmes ce qu’elles doivent porter ou non. Vous vous moquez de l’émancipation de ces femmes, ce qui vous intéresse c’est de mettre au banc une religion et ses pratiquantes. Nous considérons nous que le sport est un vecteur d’émancipation et d’inclusion. Il ne doit pas être un facteur de division. Nous aurions aimé en débattre, vous souhaitez nous le refuser, nous le regrettons", a conclu le sénateur écologiste.

A noter que le texte doit être définitivement adopté la semaine prochaine par un ultime vote à l’Assemblée nationale.