Thomas Dossus : "Jean-Michel Aulas, une entrée en politique sur des rails qui sentent mauvais"

Thomas Dossus, sénateur écologiste du Rhône, est l'invité ce vendredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Suite à la condamnation de Nicolas Sarkozy, les parlementaires écologistes ont réclamé une nouvelle loi sur le financement de la vie politique. "Laurent Wauquiez ou Marine Le Pen n'ont jamais assez de mots pour dénoncer le laxisme de la justice. Mais quand elle passe pour des proches, ils sont davantage ouverts à la défense de leurs libertés", tacle Thomas Dossus.

Cette semaine, le sénateur écologiste lyonnais a également posé des questions sur les sondages sortis ces derniers mois et qui étaient présentés comme commandés par Holnest, la holding de Jean-Michel Aulas. "Est-ce qu'un ultra-riche a mis son entreprise familiale au service de sa campagne électorale ? ll faut respecter les règles qui sont les mêmes pour tous", s'interroge-t-il, évoquant une "confusion des genres qui intrigue".

Plus globalement, sur le début de campagne de Jean-Michel Aulas, Thomas Dossus regrette "une entrée en politique sur des rails qui sentent mauvais".

00:00 Condamnation de Nicolas Sarkozy
01:55 Jean-Michel Aulas
04:35 Respect des règles électorales
05:20 Loi PFAS
07:26 Budget 2026

Thomas Dossus

Jean-Michel Aulas

les coulisses du Grand Lyon

avatar
Jesaistout le 26/09/2025 à 19:14
C’est le contraire a écrit le 26/09/2025 à 18h42

Ce Monsieur prétend que ce qui n’est pas écolo sent mauvais!
C’est très mal parti pour lui !
En fait, c’est ce genre d’argument qui sent mauvais… très mauvais !
Genre période collabo!!!

Question odeur il sait sans doute de quoi il parle

avatar
Microlax le 26/09/2025 à 19:02

AUCUNE VALEUR AJOUTEE dans les commentaires de ces élus qui craignent les futures élections ; on critique l'adversaire avec des mots creux pour occuper l'espace médiatique

MESSIEURS LES ELUS si vous voulez gagner les prochaines élections IL FAUT VOUS OCCUPER DES LYONNAIS et je crois que c'est trop tard

avatar
ouf! le 26/09/2025 à 18:57

les renards de la politique ont-ils peur ? devoir se mettre à travailler ?

avatar
Barbe? le 26/09/2025 à 18:50

Mr le sénateur se laisse pousser la barbe….

avatar
Moon88 le 26/09/2025 à 18:48

Non ce qui sent mauvais c'est de s'allier avec les islamistes et antisemites de LFI (et accesoirement le PS) ou encore le PCF dont la doctrine communiste compte des millions de morts dans le monde, ca ca sent particulièrement mauvais et ça schlingue meme.

Eh oui les donneurs de lecons d'EELV.

avatar
Est-ce la normalité au sénat ? le 26/09/2025 à 18:46

Elle doit être bonne la gamelle au sénat , dossus est aussi dodu que son président larcher .

avatar
Calahann le 26/09/2025 à 18:42

Ce qui sent mauvais, c'est vraiment bien toute la droite confondue !

avatar
C’est le contraire le 26/09/2025 à 18:42

Ce Monsieur prétend que ce qui n’est pas écolo sent mauvais!
C’est très mal parti pour lui !
En fait, c’est ce genre d’argument qui sent mauvais… très mauvais !
Genre période collabo!!!

avatar
Paille / Baobab le 26/09/2025 à 18:34
Savoureux a écrit le 26/09/2025 à 16h32

Pas un argument dans tous ces commentaires
quelques insultes et lieux commun et puis ....rien
OH , les vieux réacs aigris , on se réveille ou l 'on hiberne. Bon , il faudra se réveiller avant Mars , pour constituer une opposition à la majorité sortante un peu dynamique !

Les gens donnent leur sentiment sur l'attiude, l'état d'esprit et les propos tenus par ce militant écolo....Et vous à part votre mépris et votre dénigrement, ils sont où vos arguments ?

avatar
Poudre..aux yeux le 26/09/2025 à 18:12

La référence au rail c'est par rapport au train de sénateur ?

avatar
Train train de sénateur le 26/09/2025 à 18:10

Est-ce que l'alliance avec LFI et ses amis proches de la mouvance freriste ça ne pue pas plus......
Ou alors allez consulter un ORL......

avatar
Ex Précisions le 26/09/2025 à 18:03
Sénateur a écrit le 26/09/2025 à 13h32

Et bien le Sénat est tombé bien bas avec des types comme lui................

Déjà avec Larcher...
macron voulait à son 1er mandat supprimer le sénat, pour une fois je partage un peu ses opinions.

avatar
lolotoooôooo le 26/09/2025 à 18:01

La cantine est bonne au sénat ?
Apparemment, d'après la photo, la réponse est oui.

avatar
Tatin le 26/09/2025 à 17:34

En meme temps heureusement que le rail sans mauvais comme cela il ne sera pas accro !

avatar
jyo le 26/09/2025 à 17:16

Encore un escrologiste venu d'une galaxie inconnue .A bannir

avatar
Simple question le 26/09/2025 à 16:56
Lyonnaisedu3 a écrit le 26/09/2025 à 16h29

Il n'y a guère que les populistes pour s'exciter de l'entrée en politique de ce très très vieux monsieur avec ses très très vieilles idées et ses très très vieux soutiens (waurien, entre autres). Les urnes parleront, vive Lyon !!

quelles « vieilles idées » ?

avatar
Moua ha ha le 26/09/2025 à 16:55
Savoureux a écrit le 26/09/2025 à 16h32

Pas un argument dans tous ces commentaires
quelques insultes et lieux commun et puis ....rien
OH , les vieux réacs aigris , on se réveille ou l 'on hiberne. Bon , il faudra se réveiller avant Mars , pour constituer une opposition à la majorité sortante un peu dynamique !

Se faire traiter d’idiot par un imbecile est savoureux 😂

avatar
Savoureux le 26/09/2025 à 16:32

Pas un argument dans tous ces commentaires
quelques insultes et lieux commun et puis ....rien
OH , les vieux réacs aigris , on se réveille ou l 'on hiberne. Bon , il faudra se réveiller avant Mars , pour constituer une opposition à la majorité sortante un peu dynamique !

avatar
Lyonnaisedu3 le 26/09/2025 à 16:29

Il n'y a guère que les populistes pour s'exciter de l'entrée en politique de ce très très vieux monsieur avec ses très très vieilles idées et ses très très vieux soutiens (waurien, entre autres). Les urnes parleront, vive Lyon !!

avatar
Ultra le 26/09/2025 à 16:24
Fais gaffe ! a écrit le 26/09/2025 à 14h15

"Cher" sénateur ,
Essaye d elever ton niveau de jeu : Franchement "une entrée en politique sur des rails qui sentent mauvais".
Tu es à fond là ? On dirait du CM2 à la récré .ça ne fait pas honneur* a ta corporation.
Prends des cours du soir, fais quelque chose ! Un "cher" sénateur doit s élever au dessus du "pipi caca ".
On n en peut plus !
Ps : Honneur * : regarde c est dans le dico.

lisez son CV édifiant sur Linkedin. Lyon 2 puis politique. N' a jamais rien produit d'utile à la communauté

avatar
Alcofribas le 26/09/2025 à 16:18
Sénateur a écrit le 26/09/2025 à 13h32

Et bien le Sénat est tombé bien bas avec des types comme lui................

Expérience, dignité, retenue : voilà l'image que j'avais de la fonction de sénateur.
Décidément, tout sera à reconstruire.

avatar
Diffamation le 26/09/2025 à 16:15

Les propos tenus par cet élu écologiste ressortent de la diffamation.
A-t-il le moindre début de preuve sur le financement des sondages qu'il désigne ?
Et en sait on plus sur les résultats de la Garde à vue de M DOucet ? J'aimerais aussi savoir si son programme de rencontres avec les Lyonnais en mai/juin dernier était financé par la ville de Lyon ou bien par le parti écologiste ?

avatar
Chris696969 le 26/09/2025 à 15:57
ultra a écrit le 26/09/2025 à 15h52

à gauche pour essayer d atirer quelques gogo ils ont un truc . ils mettent ultra partout : ultra libéral, Ultra riche; ultra ceci ou cela.
la gauche avec ses ecolos sans projet fiable ne serait elle pas ultra bête, pour ne pas dire autre chose

Autre chose comme ultra connerie par exemple ?

avatar
ultra le 26/09/2025 à 15:52

à gauche pour essayer d atirer quelques gogo ils ont un truc . ils mettent ultra partout : ultra libéral, Ultra riche; ultra ceci ou cela.
la gauche avec ses ecolos sans projet fiable ne serait elle pas ultra bête, pour ne pas dire autre chose

avatar
Sainteange le 26/09/2025 à 15:41

Merci à Lyon Mag de nous rappeler que nous avons bien un sénateur dans le Rhône et qu'il est écolo ! On l'avait oublié tellement notre sénateur est actif et présent dans la politique locale. Rappelez-moi ce n'est pas les sénateurs qui sont censés représenter les collectivités territoriales et donc notre territoire ?
Notre bon sénateur est même membre de la Commission des finances du Sénat. Par contre on ne l'a guère entendu sur la dette et les finances publiques.

avatar
la cantoche le 26/09/2025 à 15:40

du Palais du Luxembourg semble lui profiter

avatar
il me semble le 26/09/2025 à 15:34
papyrebel a écrit le 26/09/2025 à 12h45

Nos grands penseurs avaient déjà fait le tour du monde politicien et conclu par cette citation , toujours célèbre et d'actualité : " La politique c'est comme l'andouillette , ça sent la merde , mais pas trop" .

Édouard Herriot

avatar
Que c’est moche le 26/09/2025 à 15:21

La politique façon nupes, propos au ras du caniveau, niveau au ras des pâquerettes, ni classe, ni culture, ni honnêteté intellectuelle, juste des insultes, des harangues, des haines et des violences en guise de débat d’idées, d’arguments basés sur du concret ils se comportent, parlent comme des racailles. Moche bête et me hante, centré non sur l’avenir mais sur leur minable place qu’ils veulent garder « quoiqu’il en coute »

avatar
Chris696969 le 26/09/2025 à 15:16

Que dirait un critique littéraire... "Ca pue ferme" ?

avatar
Lyon2026revient le 26/09/2025 à 15:10

Affligeant cette gauche. Dénigrer au lieu de convaincre avec des arguments. Nicolas veut bien payer, encore faut-il que les bénéficiaires en soient dignes. Décidément les gauchos ne sont vraiment pas beaux.Victor HUGO le disait mieux : "la forme c est le fond qui remonte a la surface"
Ni oubli, ni pardon

avatar
Muche le 26/09/2025 à 15:08

Ce qui sent mauvais c est la connivence et la soumission des ecolos à LFI pour conserver son poste

avatar
L’hopital qui se moque de l’infirmerie le 26/09/2025 à 15:05

Comment cette clique peut juger alors qu’ils sont sous les ordres des Insoumis !
Ceux là même qui cassent les biens publiques et privés .
Sans compter les avalanches d’aides sociales de tous poils qui rémunère ces bons à rien !

avatar
boB le 26/09/2025 à 15:00

Voila le niveau politique des sénateurs écolos, c'est un peu léger il me semble.
Pas d'argumentaires, rien, que du vide !

avatar
Rien à péter de Rousseau le 26/09/2025 à 14:45

Pourquoi, il s'est frotté dessus ? Dossus devrais-je dire...

Ces arrivistes incapables de faire autre chose que de répéter ce que le gourou dit sont des parasites qui n'existent que grâce aux impôts de Nicolas, sinon ils ne seraient que des clochards.

avatar
Moliere en est mort le 26/09/2025 à 14:31

Charité bien ordonné commence par sois même.

Faudrait peux être médité ce proverbe cher monsieur. Car le droit d inventaire au vue du passif dans la gestion de la mairie de Lyon et de la métropole mériterait sans aucun doute une réel introspection sans concession a la hauteur de vos suspicions non ?

avatar
Fais gaffe ! le 26/09/2025 à 14:15

"Cher" sénateur ,
Essaye d elever ton niveau de jeu : Franchement "une entrée en politique sur des rails qui sentent mauvais".
Tu es à fond là ? On dirait du CM2 à la récré .ça ne fait pas honneur* a ta corporation.
Prends des cours du soir, fais quelque chose ! Un "cher" sénateur doit s élever au dessus du "pipi caca ".
On n en peut plus !
Ps : Honneur * : regarde c est dans le dico.

avatar
Quel sketch le 26/09/2025 à 14:10

Ce gars est à lui tout seul le cliché gauchiste arriéré et dogmatique
Un retour en arrière de 40 ans
Un physique de polit buro
Une joie de vivre eelv triste et gris
Détend toi mon lapin la vie est belle
Faut juste moins de gens comme toi
Chez vous c’est pas les rails qui puent c’edt votre bouffe et vos gueu…

avatar
Gigigone le 26/09/2025 à 13:44

on est vraiment bien représenté à Lyon quand même !

avatar
Sénateur le 26/09/2025 à 13:32

Et bien le Sénat est tombé bien bas avec des types comme lui................

avatar
Pfuiiii le 26/09/2025 à 13:29

"une entrée en politique sur des rails qui sentent mauvais"... Et la sortie des escrolos du paysage politique très bientôt, elle va sentir comment ? Au fait, où en est l'affaire des 24 assistants pour le prix de 12, à la mairie centrale ?

avatar
Ex Précisions le 26/09/2025 à 13:27

Il y a des sénateurs écolos ?
Il faut que je regarde sur leur site gouvernemental les affiliations et les répartitions au Sénat, peut-être des lfi aussi ?

avatar
Alors là le 26/09/2025 à 13:22

la transformation semble avoir réussi
Ce bonhomme ressemble plus à un imam qu'à un sénateur
Tentative de reconversion ????

avatar
Anti verts le 26/09/2025 à 13:17

Aura t il le même discours quand son gourou de la mairie sera condamné ?

avatar
evidemment le 26/09/2025 à 13:08

Oui ça sent surtout mauvais pour eux !

avatar
néné2 le 26/09/2025 à 13:00

C'est lui qui sent mauvais, vraiment une boule puante ces écolos.

avatar
roco le 26/09/2025 à 12:55

Monsieur je vous le dis clairement : avec de tels arguments , vous allez faire flop !!

avatar
papyrebel le 26/09/2025 à 12:45

Nos grands penseurs avaient déjà fait le tour du monde politicien et conclu par cette citation , toujours célèbre et d'actualité : " La politique c'est comme l'andouillette , ça sent la merde , mais pas trop" .

avatar
Jeff de Lyon le 26/09/2025 à 12:42

Ce militant écolo qui ose dire qu'il traite les problèmes des lyonnaises et lyonnais alors qu'ils imposent des orientations que pour leur base militante au mépris des avis des autres lyonnaise et lyonnais....Il veut illustrer la mentalité sectaire et méprisante ? C'est l'idée, d'autant plus quand il dit qu'il est dans son "couloir" pour continuer les projets bornés par leurs dogmes de militant, rien de neuf avec ces militants....

avatar
Jesaistout le 26/09/2025 à 12:34

Qu il garde ses leçons pour lui.

