Thomas Dossus : "Jean-Michel Aulas, une entrée en politique sur des rails qui sentent mauvais"

Suite à la condamnation de Nicolas Sarkozy, les parlementaires écologistes ont réclamé une nouvelle loi sur le financement de la vie politique. "Laurent Wauquiez ou Marine Le Pen n'ont jamais assez de mots pour dénoncer le laxisme de la justice. Mais quand elle passe pour des proches, ils sont davantage ouverts à la défense de leurs libertés", tacle Thomas Dossus.
Cette semaine, le sénateur écologiste lyonnais a également posé des questions sur les sondages sortis ces derniers mois et qui étaient présentés comme commandés par Holnest, la holding de Jean-Michel Aulas. "Est-ce qu'un ultra-riche a mis son entreprise familiale au service de sa campagne électorale ? ll faut respecter les règles qui sont les mêmes pour tous", s'interroge-t-il, évoquant une "confusion des genres qui intrigue".
Plus globalement, sur le début de campagne de Jean-Michel Aulas, Thomas Dossus regrette "une entrée en politique sur des rails qui sentent mauvais".
00:00 Condamnation de Nicolas Sarkozy
01:55 Jean-Michel Aulas
04:35 Respect des règles électorales
05:20 Loi PFAS
07:26 Budget 2026
