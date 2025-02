Municipales à Lyon : une proposition de loi de Thomas Dossus pour rééquilibrer le nombre d'élus par arrondissement

C'est ainsi que le sénateur du Rhône Thomas Dossus annonce avoir déposé une proposition de loi qui modifierait le nombre de conseillers municipaux par arrondissement.

Car la loi de 1982 fixait le nombre de conseillers municipaux lyonnais envoyés par chaque arrondissement en fonction de la démographie de l'époque. "Or, si les équilibres globaux se sont maintenus à Paris et Marseille, à Lyon il en est tout autrement, justifie Thomas Dossus. Ainsi, si la population du troisième et du septième arrondissement ont respectivement augmenté de 56% et 68% entre 1982 et 2022 (passant respectivement de 65 000 habitants en 1982 à 101 000 en 2022 et de 52 000 à 87 000), celles du cinquième et du neuvième arrondissement, par exemple, ont elles connu des croissances beaucoup moins rapides, respectivement 1,91% et 11,40% (respectivement de 47 000 habitants en 1982 à 48 000 en 2022 et de 48 000 à 53 000)".

Ce qui donne selon le parlementaire vert une "forte distorsion de représentativité" avec, par exemple dans le 3e arrondissement, un conseiller municipal pour 8460 habitants contre un conseiller pour 5425 habitants en 1982.

Le projet de loi de Thomas Dossus permettrait de contrer celui de François Bayrou, qui doit permettre à la droite d'avoir davantage ses chances dans les municipales de Paris, Marseille et Lyon.

Car les arrondissements lyonnais ancrés à gauche comme le 1er, le 3e, mais surtout les 7e, 8e et 9e enverraient davantage de conseillers municipaux à l'Hôtel de Ville. Idéal pour pouvoir faire réélire Grégory Doucet l'an prochain.