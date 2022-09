Yann Cucherat : "Il est hors de question d'augmenter les impôts des Lyonnais"

Vendredi dernier, Gérard Collomb révélait être atteint d'un cancer de l'estomac. Son ami Yann Cucherat va évidemment le soutenir : "Comme on l'a été durant les précédentes batailles, on sera à ses côtés aujourd'hui pour l'aider".

Président de son groupe d'opposition au conseil municipal de Lyon, l'ancien adjoint aux Sports a mal accueilli l'annonce de ce week-end sur la possible hausse des impôts locaux. Grégory Doucet a indiqué qu'il s'agissait d'une des hypothèses mises sur la table pour payer le surcoût des factures d'énergie. "On ne soutiendra pas cette solution. On va essayer d'être force de propositions mais il est hors de question d'augmenter les impôts des Lyonnais", balaye Yann Cucherat.

L'élu a évoqué la sécurité, le logement et l'étalement urbain. Mais aussi le cas de la Coupe du Monde au Qatar. En tant qu'ancien gymnaste de haut niveau, ayant disputé des Jeux Olympiques, il porte un regard éclairé sur la question du boycott : "J'aimerai que beaucoup plus de footballeurs prennent la parole pour expliquer qu'ils sont contre la Coupe du Monde au Qatar. Maintenant, il ne faut pas non plus les prendre en otages. Cette compétition, c'est l'apogée de leur carrière. Ils n'ont pas à être responsables d'une décision politique qui incombe à la FIFA. C'est elle qui est en tort, qui n'aurait jamais du attribuer ce Mondial au Qatar".

00:00 Cancer de Gérard Collomb

00:55 Hausse des impôts

02:33 Dette patrimoniale à Lyon

04:57 Insécurité

05:48 Etalement urbain

08:05 Crise du logement

09:14 Fédérations sportives

10:45 Boycott du Mondial au Qatar