Est lyonnais : le tramway T8 officialisé, un BHNS prolongé en renfort

Ce jeudi, le président Bruno Bernard a annoncé sa volonté de lancer le tramway T8.

La future ligne qui comportera 12 stations sur 8,1 kilomètres doit relier Vaulx-en-Velin à Vénissieux. Le temps de parcours total sera de 21 minutes. Pour cette nouvelle desserte de l'Est lyonnais, le Sytral prévoit de débourser 245 millions d'euros.

"La ligne T8 desservira des quartiers déjà denses, notamment les quartiers populaires de Bron Terraillon, qui connaît un important renouvellement urbain. Nous souhaitons améliorer la desserte des quartiers populaires, comme nous le faisons déjà avec les lignes T9 et T10, et nous renforcerons également l’accès au campus de Parilly" déclare Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l'Urbanisme et du Foncier.

Mais pas que. Car Bruno Bernard a également sorti de sa manche une extension du Bus à haut niveau de service (BHNS) Part-Dieu <> Sept-Chemins jusqu'à Parilly. Soit 9 nouveaux kilomètres qui coûteront entre 70 et 90 millions d'euros pour "permettre à un bassin d'emploi de plus de 22 000 salariés de relier directement la gare de la Part-Dieu en 35 à 40 minutes".

"Ce n’est pas souvent que l’on a l’occasion d’annoncer deux nouvelles lignes majeures : une nouvelle ligne de tramway et une ligne de BHNS sur un territoire très stratégique de l’est lyonnais, à l’est du périphérique. Ce territoire a déjà accueilli beaucoup de développement, et il en accueillera encore. Il présente d’importantes potentialités de transformation urbaine, car il y a encore beaucoup d’espaces monofonctionnels, comme des zones d’activités, des zones commerciales, et le campus. Nous voulons promouvoir une mixité des fonctions urbaines dans certaines de ces zones, en intégrant, en plus des activités commerciales et des entreprises, des logements. C’est pour cela qu’il y a une véritable cohérence à lancer ces deux lignes", continue Béatrice Vessillier.

Le président de la Métropole, Bruno Bernard, a également évoqué une possible augmentation du prix des titres de transport dans les années à venir, en grande partie justifiée par l'amélioration et le développement des différents axes de transports en commun.

Affaire à suivre.