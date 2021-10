Lyon : pourquoi le futur tramway T8 entre Bellecour et Part-Dieu ne fait pas partie des dossiers cofinancés par l'Etat ?

Soit une aide de l'Etat à hauteur de 81 millions d'euros qui serviront aux bus, à l'éventuel téléphérique Lyon/Francheville mais aussi aux futurs tramways T6 nord, T9 et T10.

Et T8 dans tout cela ? Selon nos informations, il s'agit du fameux huitième dossier soumis par les écologistes et retoqué par le gouvernement.

Il ne s'agit toutefois pas d'un camouflet pour Bruno Bernard et ses équipes, puisqu'ils auraient eux-mêmes indiqué au ministère des Transports qu'il valait mieux privilégier les autres dossiers, quitte à laisser le T8 de côté pour le moment.

Et pour cause, ce projet de ligne entre Bellecour et la Part-Dieu est pour le moment en stand-by.

Proposée par les écologistes à quelques semaines du premier tour des élections municipales et métropolitaines 2020, la promesse de campagne a fait du chemin. Baptisée T7 à l'époque et estimée à 30 millions d'euros, elle est devenue T8 fin 2020 (puisque T7 est déjà pris par la desserte quotidienne du Groupama Stadium et de l'OL Vallée), avec l'objectif de l'inaugurer d'ici la fin du mandat.

Mais les équipes de la Métropole et du Sytral doivent pour cela poursuivre leur travail sur la transformation de la rive droite du Rhône, souhaitée par le maire de Lyon Grégory Doucet.

Avant d'implanter une ligne de tramway quai Jules Courmont et sur le pont Wilson, il faut savoir combien de voies de circulation automobile on veut conserver, quelle offre de végétalisation proposer. Et ainsi intégrer le T8 en harmonie avec ces futures nouvelles berges du Rhône.

L'autre problème qui se pose au Sytral, c'est le changement d'avis de Bruno Bernard sur le métro E. Initialement opposé à ce serpent de mer né de l'imagination de Gérard Collomb en 2014 et qui relierait la Part-Dieu (ou Bellecour) à Tassin, le président du syndicat mixte en charge des TCL voit désormais de possibles avantages à relancer le dossier. D'où son inclusion à la future consultation sur le plan métros.

Et si le métro E se faisait, même à un horizon lointain, le T8 n'aurait plus de raison d'être.

Autant de paramètres qui font que les Verts ont souhaité temporiser et ne pas réclamer d'argent supplémentaire au gouvernement. Ce dernier avait d'ailleurs indiqué aux collectivités que les aides ne seraient débloquées que si les projets de transport voyaient le jour à un horizon acceptable. Ce qui n'était pas le cas de T8.