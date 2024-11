Pour Grégory Doucet, “ce ne sont pas les communes qui créent de la dette dans ce pays, c'est l'État”

Invité de l’émission Face-à-Face sur BFMTV et RMC présentée par Apolline de Malherbe ce mardi 19 novembre, le maire écologiste de Lyon a exprimé son indignation face à la coupe budgétaire imposée aux collectivités locales par l’État pour réduire le déficit prévu en 2025. Il n’a pas mâché ses mots, accusant directement l’État d’être responsable de l’endettement national.

"Ce ne sont pas les communes qui créent de la dette, c'est l'État", affirme ce dernier, chiffres à l’appui. Selon lui, la dette des collectivités locales est passée de 9,2 % à 8,9 % du PIB en 30 ans, alors que celle de l’État a explosé, atteignant 90 % du PIB aujourd’hui. Pour le maire EELV : "ce qu'il faut réformer, c'est l'État !".

La baisse de cinq milliards d’euros des dotations allouées aux communes est un coup dur pour ces dernières, estime l’édile. Il craint une dégradation des services publics essentiels : "Le personnel dans les crèches, le nombre de policiers municipaux, l'entretien des bâtiments publics… Tout cela est menacé," a-t-il alerté.

Grégory Doucet pointe aussi l’impact sur les investissements, notamment dans la transition écologique, un sujet cher à l’écologiste. "C'est la rénovation thermique d'une école qu’on ne pourra pas faire, la solarisation des toitures des bâtiments publics qu’on devra reporter."

Qualifiant cette mesure de "projet mortifère", il s’inquiète de l’"impuissance politique" que cela engendre pour les élus locaux. "Quand on ne peut plus se mettre au service des autres, il n’y a rien de plus frustrant. Nous sommes des opérateurs économiques efficaces, et pourtant, on nous demande de payer pour les erreurs de l’État. Ce n’est pas acceptable."

Grégory Doucet espère faire entendre son cri d’alarme lors du congrès des maires qui se tient ce mardi.