Lou Rugby : Felix Lambey à l’arrêt jusqu'en 2025

Victime d’une grosse entorse à la cheville droite lors du match contre Clermont, ce samedi 23 novembre, il a passé des examens qui ont révélé qu’il n’y avait ni fracture ni déchirure ligamentaire. La deuxième ligne sera cependant à l’arrêt pendant deux mois.

Un blessé de plus pour les Rouge et Noir, qui comptent déjà cinq absents dans leur groupe : Arno Botha, espéré pour la Challenge Cup, Guillaume Marchand et Théo Millet, visés pour le match à domicile face au Stade Toulousain le 22 décembre, et Paddy Jackson, opéré de l’épaule, qui ne reviendra qu’au printemps.

En revanche, Ainsley et Lavanini étaient de retour ce week-end après leurs blessures.