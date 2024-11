Réouverture de Notre-Dame de Paris : trois sociétés du Rhône remerciées par Emmanuel Macron après leur participation au chantier

Le lieu saint rouvrira ses portes le 7 décembre prochain, cinq ans après avoir été ravagé par un incendie spectaculaire et encore dans toutes les mémoires.

Ce déplacement du Président de la République est l’occasion de "découvrir le formidable travail effectué par l’ensemble des artisans, restaurateurs, architectes, ingénieurs et équipes techniques depuis cinq années". Et parmi eux, trois sociétés du Rhône. Les artisans se verront remettre, à la fin de la visite, le "diplôme Notre-Dame" qui atteste de "leur engagement professionnel et de la grande qualité de leurs compétences, ici reconnues".

L'entreprise Alain Le Ny (Dardilly) a participé à la couverture, soit la rénovation du toit de la cathédrale. Quant à RL&associés (Lyon) et la Serrurerie Métallerie Patrick Batigne (Chassieu), ils ont participé au nouvel aménagement liturgique de Notre-Dame.