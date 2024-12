Le LOU redresse la barre en s'imposant face à Cardiff (37-26)

Pour son entrée en Challenge Cup, le LOU Rugby a enfin mis fin à une série de cinq défaites consécutives en Top 14. Sur sa pelouse de Gerland, l’équipe lyonnaise a signé une victoire bonifiée face à Cardiff (37-26), retrouvant ainsi le goût du succès.

La première mi-temps a été marquée par un jeu offensif des deux côtés, mais Cardiff a profité de deux incursions dans la zone d’en-but pour inscrire deux essais. Le LOU, de son côté, a répondu avec trois essais, dont un doublé de l’ailier Dumortier, servi par Niniashvili. Parisien, en excellente forme, a ajouté un troisième essai et permettait aux Lyonnais de mener 17-14 à la pause.

Au retour des vestiaires, le LOU pensait avoir fait le plus dur après un essai de Charcosset sur ballon porté (24-14). Mais les Gallois ont réagi et repris l’avantage (24-26). Cependant, sur le renvoi, Botha a initié une belle offensive, et le jeune Gonzalez a marqué son premier essai en professionnel, donnant un nouvel élan aux Lyonnais. Deux pénalités de Méliande et Gonzalez scellaient définitivement le score à 37-26.

Cette victoire —sous les yeux du futur nouvel entraîneur Karim Ghezal— permet au LOU de redresser la barre et de se relancer dans la compétition européenne, avec un solide point de bonus offensif.