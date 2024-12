Lyon : la société derrière l'expérimentation du Cargo Vélo'v dépose le bilan

En mai dernier, la Métropole de Lyon annonçait être satisfaite du bilan de l'expérimentation du Cargo Vélo'v, avec 3200 emprunts en 14 mois, pour près de 23 000 kilomètres parcourus dans l'agglomération.

Test du #CargoVelov : c'est super! J'ai pu mettre 3 kayaks gonflables, 6 pagaies et 6 gilets de sauvetage dans la benne et porter le tout à St-Foy en passant par Fourvière. La pente à 12% passe sans problème, la stabilité nickel même avec 45kg de chargement. @CargorooBike #Lyon pic.twitter.com/IIZ0XUDWuu — L Cedelle (@L_Cedelle) May 6, 2023

Mais curieusement, les écologistes ne pérennisaient pas le dispositif de vélo-cargo en libre-service.

Et pour cause, la société qui accompagnait la Métropole et JCDecaux dans cette aventure traversait secrètement une sacrée tempête. Cargoroo vient d'ailleurs de déposer le bilan.