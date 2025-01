Retrouvé ivre au volant de sa voiture accidentée près de Lyon, il jure avoir commencé à boire une fois atterri dans le champ de maïs

Car un automobiliste avait fait une sortie de route et avait terminé dans un champ de maïs dont il n'arrivait plus à ressortir. Sauf qu'à l'arrivée des militaires, le sexagénaire était ivre.

Mais il a toujours indiqué sa version des faits. Sobre au moment de l'accident, il a simplement tenté d'éviter une branche sur la route et avait perdu le contrôle de son véhicule.

C'est une fois accidenté que, résigné et dépressif, il avait décidé de descendre le contenu d'un cubi de vin blanc qu'il transportait dans sa voiture.

Jugé plus d'un an et demi après les faits par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, le prévenu a été relaxé, l'enquête n'ayant jamais permis d'établir s'il avait bu ou non avant de prendre le volant. Il a toutefois écopé d'une amende de 100 euros car il roulait trop vite au moment de l'accident.