La course-poursuite entre Lyon et Villefranche prend fin à cause d'une panne d'essence

Quand on conduit sans permis et au volant d'un véhicule non assuré, on s'assure d'avoir fait le plein, mais aussi de ne pas circuler dans des secteurs propices aux contrôles de police.

Ce jeune individu âgé de 18 ans et ses amis avaient coché toutes les mauvaises cases ce mardi soir. Puisqu'ils ont croisé logiquement les forces de l'ordre allée Pierre de Coubertin à Lyon, haut-lieu de la prostitution derrière le stade de Gerland. Les policiers ont vite remarqué deux choses dans l'habitacle : le conducteur ne portait pas sa ceinture de sécurité, et surtout il semblait paniqué en les voyant. Une course-poursuite démarrait alors que le quatuor refusait d'obtempérer. Le chauffard occasionnait même des dégâts sur la voiture de police en percutant ses portières. La chasse se poursuivait sur la M6 puis l'A6. Et c'est finalement 20 minutes plus tard que la tâche des fonctionnaires a été facilitée par une panne d'essence des fuyards au niveau de Villefranche-sur-Saône. Défavorablement connus de la police, les occupants du véhicule, âgés de 18 à 22 ans, ont été placés en garde à vue. Cinq agents portaient plainte pour dégradations et mise en danger de la vie d'autrui. A l'issue de leur audition, les passagers étaient laissés libres, aucune charge n'était retenue contre eux. Le conducteur devait être lui jugé en comparution immédiate ce jeudi.