Championnat du monde de cassoulet : deux Lyonnais sacrés

Invités au dernier moment, Timothée Deguingand et Nicolas Ferrand ont pu participer à la compétition grâce au désistement d’un candidat.

La finale du championnat du monde de cassoulet s’est tenue ce lundi 20 janvier à Toulouse. Pour cette 9e édition, organisée par Les Chevaliers du Fiel, cinq restaurateurs se sont battus pour le titre. En lice, La Maison du Cassoulet (Toulouse), Le Bibent (Toulouse), Maison Pardailhé (Roquettes), Cuq en Terrasses 5Cuq-Toulza), et enfin l’hôtel 4 étoiles Pullman (Lyon).

L’équipe lyonnaise n’était pas prévue sur la ligne de départ. Mais, à la suite du désistement d’un candidat, les chefs de l’établissement de la Part-Dieu ont pu se faufiler en finale.

Arrivés à la dernière minute, les deux Lyonnais ont réussi à s’imposer face aux spécialistes de ce plat du Sud-Ouest. Les chefs ont su se surpasser. De plus, on note que sur le menu de l’hôtel Pullman, le cassoulet n’est pas affiché au menu. Timothée Deguingand et Nicolas Ferrand ont prouvé que la ville de Lyon est, et reste, la capitale française de la gastronomie.