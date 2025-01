Lyon : la circulation du funiculaire Saint-Just perturbée plusieurs soirs

Une information à prendre en compte si vous avez l’habitude de prendre le funiculaire Saint-Just (F1). Le trafic sera perturbé les 28, 29 et 30 janvier à partir de 22h. Des opérations de maintenance vont être réalisées "conformément aux réglementations applicables aux remontées mécaniques et afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement des lignes de funiculaire".

Face à ces perturbations, le funiculaire Fourvière (F2) prolongera son service jusqu’à minuit avec une fréquence toutes les 15 minutes. Des bus relais seront également mis en place entre les stations Fourvière et Saint-Just.

Plus d’informations sur le site des TCL