Lyon : prolongation de l’arrêt du funiculaire jusqu’au 9 mai inclus

Suite à l’opération annuelle de maintenance, certaines pièces du funiculaire doivent être remplacées à cause de l’usure.

Le funiculaire F2 restera donc arrêté jusqu’au 9 mai inclus.

Pour assurer la continuité de service, des bus relais d’une fréquence de 7 à 15 minutes permettront également l’accès à Fourvière.

La fréquence du funiculaire Saint Just (F1) sera elle renforcée, entre 6 à 10 minutes en semaine, entre 5 à 10 minutes le samedi et 10 minutes le dimanche.

Le premier départ de Saint Just direction Fourvière sera à 5H50.

Celui de Fourvière en direction de Saint Just à 6h.

Et le dernier départ de Fourvière direction Saint Just sera à 22h.