Près de Lyon : la gendarmerie fait un carton sur un quai prisé par les chauffards

Notamment sur le quai Général de Gaulle à Albigny-sur-Saône, où un grave accident avait eu lieu le 31 décembre dernier. Pour rappel, une automobiliste avait remonté une file de voitures avant de s'encastrer dans un bus TCL à pleine vitesse.

Les gendarmes du Rhône ont donc décidé de procéder à un contrôle, au même endroit ce mardi. Et la pêche a été plutôt bonne.

Sur leurs réseaux sociaux, les militaires font le bilan comptable de la journée. Ils ont notamment relevé 10 excès de vitesse, 1 conduite sous l'empire de stupéfiant, 1 conduite sans permis, 10 téléphones au volant, 1 non port de la ceinture de sécurité, 3 défauts d'assurance et 1 défaut de contrôle technique, et 1 pneu lisse.