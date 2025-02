Disney lance une croisière sur le Rhône au départ de Lyon

Disney s'apprête à offrir une expérience inédite sur les eaux du Rhône avec le lancement d'une croisière fluviale inattendue. Cette aventure de huit jours et sept nuits emmènera les passagers à la découverte de Lyon et de la Provence, promettant un voyage mêlant culture, gastronomie et divertissement.

Le voyage débute à Lyon, capitale de la gastronomie française, où les passagers exploreront le Vieux-Lyon et le parc de la Tête d'Or. Un circuit œnologique dans le célèbre vignoble du Beaujolais viendra ravir les papilles des amateurs de vin.

Au fil de la croisière, les aventuriers auront l'opportunité de :

- Participer à des balades à vélo

- S'essayer au kayak

- Découvrir les spécialités culinaires locales

- Profiter d'activités et de divertissements à bord

Le périple se conclura dans la cité phocéenne de Marseille, offrant un panorama complet du sud-est de la France.

Mais attention, ce périple sur le Rhône n'est pas pour toutes les bourses. Comptez 5507 euros pour un adulte, 4900 euros pour un enfant de moins de 11 ans et jusqu'à 8889 euros pour les occupants des cabines premium !

Les prix comprennent l'hébergement, les repas, les activités, les divertissements à bord, les entrées aux attractions et spectacles, ainsi que les boissons (vin, bière et boissons non alcoolisées) à volonté pendant les repas.

Cinq départs sont prévus à Lyon entre juin et septembre 2026 (4 juin, 18 juin, 2 juillet, 30 juillet et 10 septembre). Les paquebots peuvent accueillir jusqu'à 150 passagers.