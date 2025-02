Journée noire pour le métro lyonnais : trois lignes fortement perturbées

Les usagers des TCL doivent s'armer de patience ce mercredi. Trois lignes de métro sont actuellement touchées par des perturbations majeures. Sur la ligne A, la circulation est limitée entre Vaulx-en-Velin La Soie et Charpennes Charles Hernu. Les stations situées entre Perrache et Masséna ne sont plus desservies, la reprise du trafic étant estimée à 19h30 en raison d'un incident technique sur une rame.

La ligne B, déjà impactée depuis ce matin, fonctionne en deux sections distinctes : de Charpennes Charles Hernu à Gerland d'une part, et d'Oullins Gare à Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud d'autre part. Le retour à la normale n'est pas prévu avant jeudi matin à 5h. Pour pallier ces perturbations, des bus relais desservent les stations entre Gare d'Oullins et Stade de Gerland.

La ligne C n'est pas épargnée, avec une circulation restreinte entre Croix-Rousse et Hôtel de Ville Louis Pradel. Les stations comprises entre Hénon et Cuire sont temporairement fermées. Des bus relais assurent la liaison entre Croix-Rousse et Cuire, la reprise de la circulation étant prévue vers 19h30.

Les TCL invitent les voyageurs à prévoir des temps de trajet supplémentaires et à consulter régulièrement les informations en temps réel sur leur site officiel.