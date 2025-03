Lyon : la justice saisie à cause d’un pilier fissuré de la rocade d’accès au tunnel de Fourvière

Depuis la fin de l'année 2024, la rocade d’accès au tunnel de Fourvière à Lyon présente un problème préoccupant. En cause : une fissure de plusieurs mètres de long sur l’une des piles supportant l'ouvrage, un danger potentiel pour la sécurité des piétons et des véhicules. Bien que la situation ait été signalée et analysée, la lenteur de la réponse des collectivités a conduit les responsables de l’immeuble à envisager des actions judiciaires selon Tribune de Lyon.

Un audit technique alarmant

Dès le mois de septembre 2024, un audit technique a été réalisé pour évaluer l'étendue des dégâts. Le rapport a permis de découvrir plusieurs problèmes : l’étanchéité du joint de dilatation du tablier du pont est défectueuse, ce qui a entraîné des infiltrations d’eau et une corrosion progressive du béton d’enrobage. Cette dégradation a causé le gonflement du béton et la fissuration du mur en bloc de béton.

Le rapport met en garde contre un "risque élevé de chute de morceaux de béton sur la voie publique", nécessitant un confortement de la pile avec des étais et une réévaluation des structures porteuses du pont.

Une réaction jugée insuffisante

Face à cette situation, le syndicat de copropriété, VSA Property, a alerté les autorités locales dès octobre 2024 par des courriers recommandés, demandant une prise en charge du problème par la Ville de Lyon et la Métropole. Bien que la Ville a pris un arrêté de péril le 4 novembre et installé des barrières pour sécuriser la zone.

Face à ce qu'ils remarquent comme une inaction des autorités publiques, les copropriétaires de l’immeuble ont décidé de saisir la justice. Selon VSA Property, aucun retour n'a été donné suite aux recours préalables envoyés par l'avocat du syndicat aux institutions compétentes. L'option du contentieux semble donc inévitable.

Dans cette démarche, VSA Property demande à la Métropole de réparer les dégâts et à la Ville de prendre des mesures de sécurisation plus rigoureuses pour protéger la zone.