Expo, photos, parcours audio : qui sont les lauréats du prix Annie et Régis Neyret 2025 ?

Pour cette année 2025, l’histoire d’un hôpital psychiatrique, la photographie lyonnaise, les rencontres entre générations et la mémoire du quartier Jean Macé ont été récompensés par le Prix du Citoyens du Patrimoine "Annie et Régis Neyret" organisé par la Ville de Lyon.

Depuis 2017, le prix récompense des initiatives réussies menées par des particuliers, des associations ou des entreprises. Ces projets récompensés visent à préserver et à valoriser le patrimoine lyonnais. Cette année, quinze projets ont été analysés, mais seulement quatre ont été récompensées. Les experts se sont basés sur l’originalité des projets, l’innovation des formats et des méthodes de conservation ou de valorisation, mais aussi la dimension participative, citoyenne et partenariale.

Deux projets ont été jugés à égalité et ont été récompensés par deux Grands Prix. Le premier a été attribué au Centre hospitalier Saint Jean de Dieu pour son exposition "Un long fleuve intranquille". Le second prix est revenu à la revue photographique Chabe ! pour sa présentation de photos "Lyon Vintage !". Ils ont chacun reçu 4000 euros.

Deux autres initiatives ont été un "Coup de cœur" et ont chacune reçu 1000 euros. Le premier prix a été attribué à l’association Ka’fête ô mômes pour son projet "Les explor’artistes réinventent la Croix-Rousse". Le second prix est revenu au conseil de quartier Jean Macé pour la création d’un parcours audio numérique.