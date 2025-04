Attaques du RN contre les juges : une manifestation à l'appel du Syndicat de la magistrature à Lyon

Le mot d'ordre ? Défendre l'Etat de droit face aux critiques et attaques du Rassemblement national et de ses soutiens depuis la condamnation en première instance de Marine Le Pen au procès des assistants parlementaires du FN.

"Le RN a choisi de dénoncer la décision de justice en des termes aussi abusifs que choquants. Il a accrédité l’idée d’un 'complot’ mené par un 'gouvernement des juges', s’attirant ainsi les soutiens enthousiastes des figures mondiales de l’extrême droite que sont Trump, Musk, Bolsonaro, Poutine, Orban ou Salvini. Encore plus inquiétant, ces critiques d’une décision de justice ont été plus largement relayées par des élus et responsables politiques d’autres partis, y compris le Premier ministre, et par un grand nombre de médias peu soucieux de la réalité des faits", annoncent les organisateurs de ces manifestations.

Le Syndicat de la magistrature entend défendre l'Etat de droit qui "contribue à ce que les relations qui se nouent entre les citoyens ne soient pas abandonnées à la violence, à la force, aux pouvoirs sans limites, aux mauvaises passions mais puissent être régulées par des normes juridiques. A l’heure où les haines racistes et antisémites, le masculinisme et les offensives anti-IVG ainsi que le mépris des habitats naturels connaissent une vigueur renouvelée, l’État de droit nous apparaît d’autant plus précieux".

A Lyon, le rassemblement est prévu ce samedi à 15h, place Guichard non loin du tribunal judiciaire.