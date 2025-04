ZFE, fiscalité, normes : les élus de droite dénoncent "l’absence de concertation" de la Métropole de Lyon

Le groupe La Métro Positive annonce ce lundi 14 avril le lancement d’une pétition à l’issue de la Commission permanente.

"Les moyens déployés pèsent sur le développement économique du territoire", alerte le communiqué. Dans le viseur, la limitation des aides aux entreprises pour s’adapter aux contraintes de la ZFE. "Des conventions triennales avaient été signées en 2022 avec la CCI et la CMA […], celles-ci sont désormais limitées à une seule année, avec une subvention drastiquement réduite."

Pour les élus, ces choix rendent "l’interdiction des véhicules Crit’Air 2 en 2028" irréaliste, alors que ces véhicules représenteraient encore "70 % du parc professionnel local".

"C’est l’Everest sans Sherpa pour nos PME"

Gilles Gascon, président du groupe, dénonce une "absence de concertation" avec les entreprises de l’agglomération. Lors de la commission permanente, il a déclaré : "Les entreprises sont le cœur battant de notre économie locale. Pourtant, elles sont aujourd’hui accablées de taxes et de normes sans accompagnement à la hauteur et sans contrepartie pour leurs employés et salariés […] C’est l’Everest sans Sherpa pour nos PME. Vous leur demandez l’impossible, sans leur tendre la main."

Le communiqué dénonce une série de mesures jugées pénalisantes : "une pression fiscale croissante" avec la hausse de la CFE, des DMTO, de la taxe d’aménagement et du prix de l’eau. Il pointe également "une augmentation du versement transport", " la baisse des soutiens à l’innovation, la multiplication des normes" via le PLU-H et la publicité, et enfin "les restrictions à la circulation" entre ZFE, ZTL et hausse du stationnement.

Selon le groupe, ces mesures participent à un "ras-le-bol profond" exprimé par les chefs d’entreprise. "L’urgence écologique doit s’accompagner d’un soutien clair, durable et efficace. Sinon, nous courons à l’échec – économique, social et environnemental", conclut Gilles Gascon.

La pétition est soutenue par plusieurs maires de la droite locale, parmi lesquels Pascal Blache (Lyon 6e), Jean-Jacques Selles (Chassieu), Véronique Sarselli (Sainte-Foy-lès-Lyon), Christophe Quiniou (Meyzieu), Pascal Charmot (Tassin-la-Demi-Lune), Sandrine Chadier (Craponne) ou encore François-Noël Buffet (ministre)...