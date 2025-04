Lyon : la caisse de l’alimentation du 8e connaît un franc succès, près de 300 personnes participent

Cela fait maintenant six mois que la caisse de l’alimentation est expérimentée dans le 8e arrondissement de Lyon. Pour rappel, le projet, porté par l’association Territoires à VivreS Grand Lyon et le comité d’habitants CALIM 8, a pour objectif d’offrir une alimentation saine, locale et de qualité aux résidants du quartier. Chaque membre de la caisse doit verser une cotisation mensuelle d’un euro symbolique, minimum. Soit le même concept que la sécurité sociale, mais avec l'accès à la nourriture.

La Ville et la Métropole de Lyon, ainsi que plusieurs financeurs et partenaires, ont établi un premier bilan de cette expérimentation.

110 membres de la caisse de l’alimentation

Après six mois de fonctionnement, près de 270 personnes, soit 110 foyers, sont membres de la caisse de l’alimentation et ne tirent que du positif sur cette expérience : "Ça participe à l’éducation populaire, finalement, c’est reprendre sa vie en main et là, sa santé", explique une des participantes.

"Nous avons eu à cœur d’encourager et de soutenir la recherche de nouvelles solutions qui permettraient aux populations en précarité de ne plus être stigmatisées en sortant des circuits de distribution et d’avoir accès à une alimentation saine et de meilleure qualité", se félicite Bruno Bernard dans un communiqué.

À noter que le projet possède un budget total de 755 000 euros sur 3 ans jusqu’en 2026.