Les ministres Astrid Panosyan-Bouvet et Yannick Neuder en déplacement à Lyon ce jeudi

Ce jeudi 24 avril, Astrid Panosyan-Bouvet, ministre chargée du Travail et de l’Emploi, ainsi que Yannick Neuder, ministre chargé de la Santé et l’Accès aux soins, se rendront dans le 7e arrondissement de Lyon. À l’occasion de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, les deux membres du gouvernement se rendront dans l’entreprise Valserve, spécialisée dans les robinets.

Une visite prévue à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail

Astrid Panosyan-Bouvet et Yannick Neuder assisteront ensuite à la présentation de la collaboration entre Valserve et le service de prévention et de santé au travail interentreprises, Proméom.

Mais avant de rencontrer la direction et certains employés de l’entreprise lyonnaise, Astrid Panosyan-Bouvet se déplacera, tôt dans la matinée, à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, dans le 6e arrondissement de la capitale des Gaules.