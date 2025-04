Un nouvel outil de sensibilisation à la mobilité durable débarque à l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry

Une nouvelle animation pédagogique est disponible depuis ce vendredi 25 avril dans le Terminal 1 de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry.

À travers une maquette en 3D, les usagers peuvent actionner quatre boutons représentant chacun l’électricité, l’énergie thermique, les biocarburants et l’hydrogène, afin d’avoir une vidéo pédagogique qui explique ces flux d’énergie.

L’objectif de cette installation est de sensibiliser le plus de voyageurs possibles sur les enjeux de la mobilité durable. Cela entre dans le cadre de l’engagement du groupe VINCI Airports, qui souhaite atteindre zéro émission nette d’ici à 2030 sur l’ensemble de ses entreprises dans l’Union européenne. Pour cela, l’entreprise invite les compagnies à utiliser des carburants d’aviation durables et met à disposition des bornes électriques sur les parkings.

"Nous sommes convaincus que la sensibilisation du grand public est essentielle pour accélérer la transition vers une mobilité plus durable. Cette maquette pédagogique est un outil qui nous permet d’expliquer de manière simple et attractive les enjeux de la décarbonation du transport aérien et les solutions que nous mettons en œuvre à l’aéroport Lyon-Saint Exupéry", a expliqué Cédric Fechter, président du directoire des aéroports lyonnais, dans un communiqué de presse.