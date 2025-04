Fermetures de l'A7 au sud de Lyon : la première coupure a débuté, ce qu'il faut savoir

Et la première phase débute ce mardi pour le pont du 1er mai. A partir de 21h, et jusqu'au dimanche 4 mai à 12h, il sera impossible d'emprunter cette portion d'axe entre Pierre-Bénite et Saint-Fons, dans le sens Marseille/Lyon.

Pendant la fermeture des viaducs, les usagers sont incités à éviter la zone en empruntant les itinéraires de délestage suivants : Rocade Est + A46, D383 + BPNL, ou D383 + A42 + A46.

Pour rappel, cette première phase sera suivie d’une seconde coupure du mercredi 7 mai à 21h au dimanche 11 mai à 12h, puis d’une troisième du mercredi 28 mai à 21h au dimanche 1er juin à 12h. Une quatrième interruption de la circulation est enfin prévue du vendredi 6 juin à 21h au lundi 9 juin à 12h.

En cas d’aléas techniques ou météorologiques, les travaux pourraient être reportés aux week-ends suivants : du 13 au 16 juin ou du 20 au 23 juin 2025, anticipe la préfecture.

Ce chantier s’inscrit dans la rénovation complète des viaducs de Pierre-Bénite, entamée début janvier 2025 pour une durée de 18 mois. Ces ouvrages, construits en 1966 et empruntés chaque jour par près de 150 000 véhicules, présentaient plusieurs signes de vieillissement, notamment des fissures, problèmes de corrosion et défauts d’étanchéité, selon la DIR Centre-Est.