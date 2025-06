La Métropole de Lyon lance un nouveau dispositif pour augmenter le temps de lecture des plus jeunes

Lancé dans tout l’Hexagone et soutenu par le ministère de la Culture, le dispositif "Premières pages" permet de distribuer à une famille un lot constitué d’un album et de conseils de lecture dès la naissance ou l’adoption d’un enfant. L’objectif à travers ce geste est de sensibiliser à la lecture dès le plus jeune âge.

La Métropole de Lyon a fait appel à la bibliothèque des Sources à Écully pour expérimenter le dispositif, afin de "faire de la culture un levier d’inclusion sociale" et de développer "l’offre culturelle sur son territoire". L’album "Ce petit moment, à lire dès la naissance" d’Elo a été distribué aux familles du quartier des Sources. Environ 300 livres seront distribués dans des accueils PMI.

"Ce projet est une initiative clé alors car le livre est un élément essentiel de l’éducation. La lecture influe sur ce que nous sommes, elle aide à lutter contre les inégalités, à briser la barrière de la langue. Lancer ce dispositif dans le quartier des Sources est un symbole de notre engagement à garantir une culture pour tous", a déclaré Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

"Premières pages" va ensuite être étendu dans d’autres bibliothèques de la région lyonnaise.