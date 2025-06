Près de Lyon : trois personnes en garde à vue après les violences à l’encontre du maire d’Anthon

Suite aux violences survenues sur le maire de la commune nord-iséroise, trois membres appartenant à la communauté des gens du voyage ont été identifiés et placés en garde à vue ce mercredi 11 juin. Et cela dans le cadre de l’enquête ouverte des chefs de violences et menaces sur personne dépositaire de l’autorité publique, de dégradations et d’installation illicite en réunion sur le terrain d’autrui.

Pour rappel, ce lundi 9 juin, le maire d’Anthon avait tenté de s’opposer à l’irruption de 200 caravanes, issues de la communauté des gens du voyage, au sein du stade de sa petite commune, allant jusqu’à s’allonger sur le sol. Mais l’élu n’avait pas eu le choix de céder après avoir été maîtrisé et jeté sur le bas-côté par plusieurs individus.

Selon le Dauphiné Libéré, les deux parties pourraient être confrontées en garde à vue pour faire avancer l’enquête.