"Sale harki, ton heure viendra" : un terroriste islamiste, détenu dans le Rhône, s'en prend à un surveillant

Ce djihadiste fiché S, avait été interpellé à Argenteuil en 2016, trois jours après les attentats de Bruxelles du 25 mars, suite à des soupçons de la DGSI concernant la préparation d’un potentiel attentat pendant l’Euro de football. Dans son logement, les forces de l’ordre avaient retrouvé de nombreuses munitions.

La cour d’assises spéciale de Paris l’avait ensuite condamné une première fois à 24 ans de prison. Puis une seconde fois, en appel, à 30 ans, assortis d’une période de sûreté des deux tiers. Après cela, l’individu avait été transféré quelque temps dans la prison de Villefranche-sur-Saône.

C’est au sein de la maison d’arrêt caladoise qu’il avait délibérément menacé et insulté un membre du personnel pénitentiaire, le 2 décembre 2023. "Sale harki, tu es un faux arabe et un sale mécréant. Tu es un vendu et ton heure viendra", avait-il lâché après s’être fait confisquer des yoyos dans sa cellule.

Selon la victime, il l’aurait ensuite menacée de décapitation.

Âgé aujourd’hui de 43 ans, le terroriste islamiste comparaissait au tribunal de Villefranche-sur-Saône ce mardi. Il a reconnu les faits, tout en voulant nuancer certains propos. Malgré cela, il a écopé de trois mois de prison ferme supplémentaires et devra verser 400 euros à la victime pour préjudice moral.