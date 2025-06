Lyon : un problème de canalisation cause la fermeture d’une partie du centre nautique Tony-Bertrand en pleine canicule

"À la suite d’un problème technique, le centre nautique Tony-Bertrand (7e) est ouvert en configuration hivernale uniquement, et ce jusqu’à nouvel ordre." Voici ce que l’on peut lire sur le site de la Ville de Lyon depuis le 10 juin dernier. Une annonce qui tombe au pire moment pour les Lyonnais, puisque la capitale des Gaules connaît actuellement une importante vague de chaleur. Un pic à 38 degrés est notamment attendu ce week-end.

Si le bassin de 50 mètres de long et la pataugeoire sont toujours disponibles aux nageurs, celui mesurant 65 mètres et muni de toboggans ne l’est plus. En effet, comme le rapportent nos confrères du Progrès, une canalisation de filtration aurait lâché. Problème, ces tuyaux sont réalisés sur-mesure, ce qui veut ainsi dire qu’il faut attendre plusieurs jours pour pouvoir recevoir la pièce.

Toujours selon le quotidien local, les réparations devraient débuter ce vendredi matin. À savoir maintenant si le centre nautique pourra rouvrir complètement durant ce week-end caniculaire.