Près de Lyon : une bagarre éclate dans les toilettes de l'hôpital, un homme entre la vie et la mort

Pour une raison inconnue, les deux hommes âgés de 24 et 27 ans en sont venus aux mains. Et le plus jeune a pris le dessus sur son adversaire, qu'il a ensuite laissé gisant au sol, entre la vie et la mort.

Prise en charge sur place, la victime se trouve dans un état critique, son pronostic vital est engagé.

Dans la nuit qui a suivi, le suspect s'est rendu de lui-même aux autorités et a été placé en garde à vue.

Son interrogatoire doit permettre de comprendre ce qui a poussé ces deux personnes dont on ne sait pas si elles connaissaient à en découdre aussi violemment dans les toilettes de l'hôpital brondillant.

L'enquête doit aussi faire la lumière sur la possible implication d'autres individus.