Programme Marguerite : un catalogue de 20 solutions durables dévoilé pour les artisans et commerçants lyonnais

Des solutions de logistique durable afin d’accompagner les artisans et commerçants vers une logistique à la fois plus durable et plus économe. C’est ce que propose le Programme Marguerite, porté par La Fabrique de la Logistique, en partenariat avec la Métropole de Lyon et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Lyon-Rhône.

Pour cela, un catalogue regroupant 20 solutions opérationnelles est proposé. Ces dernières ont été sélectionnées à travers un appel à manifestation d’intérêt. Le catalogue permet donc de répondre aux besoins spécifiques du territoire métropolitain lyonnais et couvre un éventail de services, allant du cyclo-logistique aux livraisons mutualisées, en passant par les tournées d’approvisionnement, l’évacuation de déchets, le stockage de proximité ou encore l’autopartage.

Parmi les entreprises retenues, se trouvent Baguette à bycliclette, Log’issimo, Agilenville, Fends la bise, Epilog, Izzy Town, ou encore Serfim Recyclage.

Le programme Marguerite est déjà déployé sur six territoires en France, tels que la Métropole du Grand Paris, la Ville de Lille, la Métropole de Nantes, Bordeaux Métropole, la Métropole de Lyon, et enfin la Métropole Aix-Marseille-Provence. Il se donne pour défi de transformer la logistique urbaine des artisans et commerçants.

"Avec ce catalogue de solutions pratiques, le programme Marguerite tient ses promesses. Les artisans et commerçants de la métropole de Lyon vont pouvoir y piocher des services qui réduisent leur impact environnemental et peuvent leur faire gagner du temps. C’est aussi l’occasion de découvrir les entreprises fournisseuses, qui peuvent devenir autant de partenaires potentiels", explique Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole de Lyon en charge des Mobilités.

Un dispositif porté par La Fabrique de la Logistique

Et pour accompagner cette transformation, La Fabrique de la Logistique finance des postes de coordinateurs territoriaux au sein de la Métropole de Lyon et de la CMA Lyon-Rhône. Les coordinateurs ont pour mission de travailler avec les acteurs économiques afin de mettre en œuvre des outils, des dispositifs et des accompagnements adaptés aux réalités des TPE et artisans-commerçants du territoire.

"En rassemblant des acteurs engagés autour de dispositifs concrets et éprouvés, nous offrons aux artisans et commerçants l’opportunité de tester de nouveaux modèles logistiques, plus sobres et plus efficaces. Ce déploiement local marque une étape clé pour démontrer, sur le terrain, que des 16 alternatives existent pour concilier performance économique et réduction de l’impact environnemental", déclare Jérôme Rouge, président de La Fabrique de la Logistique et du Programme Marguerite.

Des solutions diverses dans toute la Métropole de Lyon

Sur le territoire métropolitain lyonnais, diverses solutions sont proposées. Des solutions de livraisons avec les entreprises Baguette à bicyclette, Agilenville, Fends la bise, Epilog ou encore Izzy Town qui proposent des livraisons 100% vélo-cargo. Des solutions d’évacuation des déchets avec Serfim Recyclage et Les Ripeurs pour la collecte et la revalorisation de déchets de chantier, ainsi que l’entreprise Elise pour la revalorisation de déchets bureau. Des solutions d’approvisionnement avec Le Fourgon pour une livraison durable de produits consignés. Et enfin, des solutions d’optimisation digitale avec Woop pour l’optimisation de tournées en milieu urbain.