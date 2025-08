Son ex-compagnon la suit pendant ses vacances à Agde, une Lyonnaise le tue à coup de couteau

Dans la nuit de dimanche à lundi, une femme de 29 ans a tué son ex-compagnon du même âge, sous les yeux de sa fille et de sa nièce à Agde dans l'Hérault. Les protagonistes sont tous originaires de l'agglomération lyonnaise.

La femme était partie en vacances. Mais son ex, dont elle s'était séparée quelques jours auparavant, l'avait suivie sur place, s'installant dans la rue devant son lieu de villégiature, la résidence Nemea.

Selon les premiers éléments de l'enquête communiqués par le procureur de Béziers Raphaël Balland, une dispute a éclaté entre les deux Lyonnais vers 3h du matin. La femme aurait ensuite asséné un coup de couteau au thorax de son ancien compagnon. La victime est décédée sur place.

Lors de sa garde à vue, la Lyonnaise a reconnu les faits, mais a déclaré s'être défendue face aux coups de poing que lui aurait donné son ex. Elle aurait également expliqué que le couteau avait d'abord été brandi par ce dernier, et qu'elle aurait réussi à le récupérer et à le retourner contre lui.

Le parquet de Béziers précise que la femme comme l'homme sont déjà "très défavorablement connus des services de police et de justice".

La suspecte encourt la réclusion criminelle à perpétuité.