Disparue en Saône-et-Loire, une jeune Suédoise pourrait se trouver à Lyon

Une adolescente suédoise âgée de 16 ans a disparu lundi soir, alors qu'elle se trouvait avec un groupe de voyageurs à Taizé en Saône-et-Loire.

Alice a voyagé seule avec un car pour se rendre à la gare de Chalon-sur-Saône. Elle pourrait avoir pris un train le lendemain pour se rendre à la gare de la Part-Dieu à Lyon, où elle est susceptible de se trouver encore.

L'adolescente mesure 1m65 et a des cheveux châtains. La vidéosurveillance de la gare de Chalon l'a filmée portant un haut noir, blanc et vert, un sac rouge en bandoulière, un pantalon belge et une casquette rouge.

Si vous avez des informations concernant la disparition de la jeune suédoise, vous pouvez contacter la gendarmerie de Cluny au 03 85 59 06 32.