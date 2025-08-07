Faits Divers

Dans la région : la violente agression d'un maire du Nord-Isère, la victime dans un état grave

Ce mercredi après-midi, alors qu'il marchait dans la rue avec son fils, le maire de Villeneuve-de-Marc a été sauvagement agressé.

Un habitant de la commune du Nord-Isère a frappé Gilles Dussault avec une arme blanche selon le parquet de Vienne, avant de prendre la fuite, d'abord en voiture, puis à pied après avoir percuté un mur lors d'une course-poursuite avec les gendarmes.

La victime âgée de 63 ans a été transportée dans un état grave à l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon. Elle aurait été poignardée à la poitrine. Son fils âgé de 28 ans, légèrement blessé lors d'échanges de coups de poing avec l'agresseur, a été hospitalisé à Vienne.

"Quand un élu est attaqué, c’est la Nation qui est à ses côtés. Pensées pour Gilles Dussault, maire de Villeneuve-de-Marc et son fils, violemment agressés. Quand on s’attaque à ses représentants, la République se doit d’être sévère et intraitable. Tout est mis en œuvre pour retrouver et condamner l’auteur de cet acte lâche", a réagi Emmanuel Macron.

Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte pour tenter de retrouver le suspect, dont on ignore les motivations.

avatar
allez on se bouge le 07/08/2025 à 13:16
bon rétablissement a écrit le 07/08/2025 à 07h17

" Quand on s’attaque à ses représentants, la République se doit d’être sévère et intraitable. "

Et quand elle s'attaque aux habitants?
Toujours les mêmes discours!
Il serait temps d'agir, vu l'état de la France!

Il y a des élections en 2027
Si vous votez toujours pour les mêmes, alors ne venez pas vous plaindre!

Signaler Répondre
avatar
Boum le 07/08/2025 à 12:32
Catalan a écrit le 07/08/2025 à 11h38

Quand on sait que 80 pour cent des juges sont de gauche ou d extrême gauche on comprend mieux le niveau des condamnations .Quand on sait que les juges sont menacés ou leur famille, tout s explique. Quand les politiques n ont que du baratin ou du militantisme a offrir on a le résultat actuel .

Le fils à Eric Zemmour il avait renversé deux jeunes dans le 16 arrondissement à Paris avec sa voiture ce type il a été jugé non ? depuis personne ne parle pourtant il est de l'extrême droite française donc ça ne sert à rien d'accusé le LFI il était drogué alcoolisé et il a pris la fuite

Signaler Répondre
avatar
gab le 07/08/2025 à 11:51

Une telle attaque au couteau d'un elu c'est au moins 10 ans de prison ferme.

Signaler Répondre
avatar
Flo48 le 07/08/2025 à 11:44
KOI ????? a écrit le 07/08/2025 à 10h11

Comment ça ,tous responsables ? Déballe donc tes arguments,au lieu de mettre quelques mots ridicules

Bien sur que si,quand on vote pour un gouvernement laxiste et qui défend les voyous,on est responsable,c'est un choix!

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 07/08/2025 à 11:38
RN6 a écrit le 07/08/2025 à 11h21

La gauche va encore condamner les propos du ministre juger trop sévères !
La condamnation sera, comme d’habitude de la relaxe si algérien à de la prison si français de souche !

Quand on sait que 80 pour cent des juges sont de gauche ou d extrême gauche on comprend mieux le niveau des condamnations .Quand on sait que les juges sont menacés ou leur famille, tout s explique. Quand les politiques n ont que du baratin ou du militantisme a offrir on a le résultat actuel .

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 07/08/2025 à 11:28

quelle surprise quand on sait qu en 2021 un spectateur dans la Drôme a foutu une baffe a Macron et qu au Vietnam c est Brigitte qui lui en a foutue une .on est donc dans la logique actuelle de la société.

Signaler Répondre
avatar
RN6 le 07/08/2025 à 11:21

La gauche va encore condamner les propos du ministre juger trop sévères !
La condamnation sera, comme d’habitude de la relaxe si algérien à de la prison si français de souche !

Signaler Répondre
avatar
on peut le dire le 07/08/2025 à 11:10
Eddy a écrit le 07/08/2025 à 08h44

Bizarre bizarre personne ne demande sont nom?les droitars oh oh vous êtes où?

En ce qui te concerne ton pseudo n'a rien à voir non plus ! hein?

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 07/08/2025 à 11:08
KOI ????? a écrit le 07/08/2025 à 10h11

Comment ça ,tous responsables ? Déballe donc tes arguments,au lieu de mettre quelques mots ridicules

Pour moi tous les politiques sont responsables. La droite ,la gauche, le centre Les uns parceque il ne faut pas faire de vagues, et manque de courage, les autres parceque c est leur fonds de commerce electoral et ceux qui pratiquent la culture de l excuse pour des raisons diverses ou intellectuelles .Tous responsables politiquement. A l inverse le citoyen moyen ne fait que subir l incompétence, le manque de courage ou l idéologie d un petit nombre qui ne pensent qu a leurs intérêts divers et variés.

Signaler Répondre
avatar
Billy le kid le 07/08/2025 à 10:55

Quelque soit son parti politique on a pas le droit de toucher un repressentant de la République ,encore moins la population cet individu mérite un châtiment sévère , il mérite le même sors

Signaler Répondre
avatar
Je vous Confirme le 07/08/2025 à 10:48
Racailles de m... a écrit le 07/08/2025 à 09h14

Pays de tarés

Le monde d’aujourd’hui, c’est un océan de miroirs brisés, où chaque éclat reflète une vérité déformée. On navigue sur des radeaux en papier, bercés par les courants d’informations contradictoires, pendant que les phares de la sagesse s’éteignent un à un, étouffés par le brouillard des apparences.

Les arbres de la conscience poussent sur un sol empoisonné par le paraître, pendant que les racines de la justice cherchent désespérément un peu d’eau claire. Les foules dansent au rythme d’une musique programmée, les yeux rivés sur des écrans qui brillent plus fort que le soleil.

La liberté s’est changée en colombe de plomb : elle vole encore, mais elle ne monte plus. Les mots ont perdu leur poids, et les silences leur profondeur. L’homme moderne, roi sans royaume, vend son temps contre des chaînes dorées, croyant acheter des ailes.

Mais au fond de cette jungle bétonnée, certaines âmes veillent encore — lucides, comme des loups dans la nuit, prêtes à hurler la vérité que le vent n’ose plus porter.

Signaler Répondre
avatar
Padediff le 07/08/2025 à 10:38

Ah! Pas de nationalité la!!

Signaler Répondre
avatar
Alex1357 le 07/08/2025 à 10:21
Bianca a écrit le 07/08/2025 à 07h34

Le bla bla habituel des politiciens. Mais la justice, elle, saura se montrer clémente envers cet abruti ...
Bon rétablissement à cet élu.

Un abruti est quelqu'un de pas très intelligent, un idiot.
Là nous avons un dangereux criminel. Nommons les choses correctement, c'est la première étape d'une prise de conscience.

Signaler Répondre
avatar
Certains s'étonnent ? le 07/08/2025 à 10:15

Il suffit de lire les commentaires ici pour comprendre comment on en arrive là.
Les bons à rien, incapables d'admettre leur défaite dans les urnes (ils s'inventent toutes sortes d'excuses bidons), ne rêvent que de ça.

Signaler Répondre
avatar
AhAhAH le 07/08/2025 à 10:11
eurpbo a écrit le 07/08/2025 à 08h29

je Paris qu’il y aura une marche blanche !

Pour qui la marche blanche ???

Signaler Répondre
avatar
Bibi Fricotin le 07/08/2025 à 10:11

on s'en fou de ses motivations
en taule direct ou retour au bled
et qu'il soit heureux de pas recevoir 100 coups de bâtons
mais notre chère pays va lui donner des excuses des soins et des APL
...

Signaler Répondre
avatar
KOI ????? le 07/08/2025 à 10:11
Con sanguin a écrit le 07/08/2025 à 07h41

C'est la nouvelle France. Et vous êtes tous responsables. Votez correctement en 2027.

Comment ça ,tous responsables ? Déballe donc tes arguments,au lieu de mettre quelques mots ridicules

Signaler Répondre
avatar
kool le 07/08/2025 à 10:09

Lamentable .Tous les jours,nous avons des faits divers de toutes sortes .La France,pays des racailles et vu notre justice hyper laxiste,les peines prononcées ne sont à leurs justes valeurs .

Signaler Répondre
avatar
Goulag psy pour l'agresseur le 07/08/2025 à 10:08

Malheureusement ce n'est pas le premier ni le dernier élu à se faire agresser. Le peuple a les nerfs à fleur de peau.

Signaler Répondre
avatar
La Meute le 07/08/2025 à 09:45

Ces racailles sont défendus par la gauche.
C'est comme Lutte Ouvrière qui s'offusque qu'on retire son titre de séjour à un marocain qui allume sa cigarette à la flamme du soldat inconnu. Une racaille avec 21 mentions à son CV (casier judiciaire).
Cette gauche n'aime que le chaos, que les racailles, que les drogués.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 07/08/2025 à 09:23

Toujours les mêmes déclarations politiques du style " force restera a la loi , ma main ne tremblera pas , les coupables seront sévèrement sanctionnés, plus jamais ça, ,,,,, bref , parole ,parole ,des mots Toujours les mêmes,,,,, stop au baratin politique depuis des décennies, car rien ne change bien au contraire la violence n a jamais été aussi importante, et assumée et l incompétence des politiques aussi criante .Il suffit de voir dans quel état ils ont mis le pays ,économiquement, socialement, politiquement et securiterement .Comment faire confiance aux politiques pour régler les problèmes qu ils ont eux même créés.

Signaler Répondre
avatar
Bon le 07/08/2025 à 09:16

Si il s’en sort, il pourra remercier Piolle pour avoir laissé l’ensauvagement se developper en Isère.

Signaler Répondre
avatar
Racailles de m... le 07/08/2025 à 09:14

Pays de tarés

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 07/08/2025 à 09:13
Eddy a écrit le 07/08/2025 à 08h44

Bizarre bizarre personne ne demande sont nom?les droitars oh oh vous êtes où?

Nous sommes dans l'empathie de la victime et de sa famille, contrairement à vous apparemment...

Signaler Répondre
avatar
La République .... le 07/08/2025 à 09:09

Quand on s’attaque à ses représentants, la République se doit d’être sévère et intraitable. Tout est mis en œuvre pour retrouver et condamner l’auteur de cet acte lâche", a réagi Emmanuel Macron.

Lorsqu'il s'agit de simples citoyens c'est moins grave, la république peut être plus laxiste n'est ce pas ?

Bon rétablissement au maire ainsi qu'a son fils.

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 07/08/2025 à 08:52
Sarah Connor a écrit le 07/08/2025 à 08h04

Attaque au couteau...

Encore un pauvre malheureux tout malade comme tout.... Le pauvre....

Signaler Répondre
avatar
Eddy le 07/08/2025 à 08:47
Con sanguin a écrit le 07/08/2025 à 07h41

C'est la nouvelle France. Et vous êtes tous responsables. Votez correctement en 2027.

Une pensé pour ce maire et sont fils prompts rétablissement

Signaler Répondre
avatar
Gone-69 le 07/08/2025 à 08:46
eurpbo a écrit le 07/08/2025 à 08h29

je Paris qu’il y aura une marche blanche !

A "Paris"? 😉

Signaler Répondre
avatar
reloux le 07/08/2025 à 08:45

De quel parti est ce brave représentant de la République ?

Signaler Répondre
avatar
Eddy le 07/08/2025 à 08:44
oui-oui a écrit le 07/08/2025 à 08h31

Déjà ne pas rater 2026.

Bizarre bizarre personne ne demande sont nom?les droitars oh oh vous êtes où?

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 07/08/2025 à 08:31
Con sanguin a écrit le 07/08/2025 à 07h41

C'est la nouvelle France. Et vous êtes tous responsables. Votez correctement en 2027.

Déjà ne pas rater 2026.

Signaler Répondre
avatar
eurpbo le 07/08/2025 à 08:29

je Paris qu’il y aura une marche blanche !

Signaler Répondre
avatar
Oh my God ! le 07/08/2025 à 08:27

La France n'est plus une république mais plutôt une raie publique souillée bien profondément par une déferlante d'étrangers delinquants défendue à grands renforts par ces maloutrous de gauchos à qui l'on doit le décliner de notre civilisation

Signaler Répondre
avatar
Sarah Connor le 07/08/2025 à 08:04

Attaque au couteau...

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 07/08/2025 à 07:46

Au gnouff sans eau dans une cellule à 40 degrés

Signaler Répondre
avatar
Con sanguin le 07/08/2025 à 07:41

C'est la nouvelle France. Et vous êtes tous responsables. Votez correctement en 2027.

Signaler Répondre
avatar
Bianca le 07/08/2025 à 07:34

Le bla bla habituel des politiciens. Mais la justice, elle, saura se montrer clémente envers cet abruti ...
Bon rétablissement à cet élu.

Signaler Répondre
avatar
Plus personne n'est à l'abri le 07/08/2025 à 07:25

Même la ruralité est désormais exposée à la violence débridée qu'on observe avec une malheureuse habitude en ville.

J'espère que ce maire s'en remettra rapidement.

Signaler Répondre
avatar
bon rétablissement le 07/08/2025 à 07:17

" Quand on s’attaque à ses représentants, la République se doit d’être sévère et intraitable. "

Et quand elle s'attaque aux habitants?
Toujours les mêmes discours!
Il serait temps d'agir, vu l'état de la France!

Signaler Répondre

