Dans la région : la violente agression d'un maire du Nord-Isère, la victime dans un état grave

Un habitant de la commune du Nord-Isère a frappé Gilles Dussault avec une arme blanche selon le parquet de Vienne, avant de prendre la fuite, d'abord en voiture, puis à pied après avoir percuté un mur lors d'une course-poursuite avec les gendarmes.

La victime âgée de 63 ans a été transportée dans un état grave à l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon. Elle aurait été poignardée à la poitrine. Son fils âgé de 28 ans, légèrement blessé lors d'échanges de coups de poing avec l'agresseur, a été hospitalisé à Vienne.

"Quand un élu est attaqué, c’est la Nation qui est à ses côtés. Pensées pour Gilles Dussault, maire de Villeneuve-de-Marc et son fils, violemment agressés. Quand on s’attaque à ses représentants, la République se doit d’être sévère et intraitable. Tout est mis en œuvre pour retrouver et condamner l’auteur de cet acte lâche", a réagi Emmanuel Macron.

J'apporte à Gilles Dussault, maire de Villeneuve-de-Marc, tout mon soutien après sa violente agression. Il est inconcevable qu'un élu de la Nation soit ainsi pris pour cible, parce qu'il porte la volonté de servir nos concitoyens. L'auteur sera retrouvé et fermement condamné. — François-Noël BUFFET (@fnb_officiel) August 7, 2025

Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte pour tenter de retrouver le suspect, dont on ignore les motivations.