Dans la région : la violente agression d'un maire du Nord-Isère, la victime dans un état grave

Un habitant de la commune du Nord-Isère a frappé Gilles Dussault avec une arme blanche selon le parquet de Vienne, avant de prendre la fuite, d'abord en voiture, puis à pied après avoir percuté un mur lors d'une course-poursuite avec les gendarmes.
La victime âgée de 63 ans a été transportée dans un état grave à l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon. Elle aurait été poignardée à la poitrine. Son fils âgé de 28 ans, légèrement blessé lors d'échanges de coups de poing avec l'agresseur, a été hospitalisé à Vienne.
"Quand un élu est attaqué, c’est la Nation qui est à ses côtés. Pensées pour Gilles Dussault, maire de Villeneuve-de-Marc et son fils, violemment agressés. Quand on s’attaque à ses représentants, la République se doit d’être sévère et intraitable. Tout est mis en œuvre pour retrouver et condamner l’auteur de cet acte lâche", a réagi Emmanuel Macron.
J'apporte à Gilles Dussault, maire de Villeneuve-de-Marc, tout mon soutien après sa violente agression. Il est inconcevable qu'un élu de la Nation soit ainsi pris pour cible, parce qu'il porte la volonté de servir nos concitoyens. L'auteur sera retrouvé et fermement condamné.— François-Noël BUFFET (@fnb_officiel) August 7, 2025
Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte pour tenter de retrouver le suspect, dont on ignore les motivations.
Il y a des élections en 2027Signaler Répondre
Si vous votez toujours pour les mêmes, alors ne venez pas vous plaindre!
Le fils à Eric Zemmour il avait renversé deux jeunes dans le 16 arrondissement à Paris avec sa voiture ce type il a été jugé non ? depuis personne ne parle pourtant il est de l'extrême droite française donc ça ne sert à rien d'accusé le LFI il était drogué alcoolisé et il a pris la fuiteSignaler Répondre
Une telle attaque au couteau d'un elu c'est au moins 10 ans de prison ferme.Signaler Répondre
Bien sur que si,quand on vote pour un gouvernement laxiste et qui défend les voyous,on est responsable,c'est un choix!Signaler Répondre
Quand on sait que 80 pour cent des juges sont de gauche ou d extrême gauche on comprend mieux le niveau des condamnations .Quand on sait que les juges sont menacés ou leur famille, tout s explique. Quand les politiques n ont que du baratin ou du militantisme a offrir on a le résultat actuel .Signaler Répondre
quelle surprise quand on sait qu en 2021 un spectateur dans la Drôme a foutu une baffe a Macron et qu au Vietnam c est Brigitte qui lui en a foutue une .on est donc dans la logique actuelle de la société.Signaler Répondre
La gauche va encore condamner les propos du ministre juger trop sévères !Signaler Répondre
La condamnation sera, comme d’habitude de la relaxe si algérien à de la prison si français de souche !
En ce qui te concerne ton pseudo n'a rien à voir non plus ! hein?Signaler Répondre
Pour moi tous les politiques sont responsables. La droite ,la gauche, le centre Les uns parceque il ne faut pas faire de vagues, et manque de courage, les autres parceque c est leur fonds de commerce electoral et ceux qui pratiquent la culture de l excuse pour des raisons diverses ou intellectuelles .Tous responsables politiquement. A l inverse le citoyen moyen ne fait que subir l incompétence, le manque de courage ou l idéologie d un petit nombre qui ne pensent qu a leurs intérêts divers et variés.Signaler Répondre
Quelque soit son parti politique on a pas le droit de toucher un repressentant de la République ,encore moins la population cet individu mérite un châtiment sévère , il mérite le même sorsSignaler Répondre
Ah! Pas de nationalité la!!Signaler Répondre
Un abruti est quelqu'un de pas très intelligent, un idiot.Signaler Répondre
Là nous avons un dangereux criminel. Nommons les choses correctement, c'est la première étape d'une prise de conscience.
Il suffit de lire les commentaires ici pour comprendre comment on en arrive là.Signaler Répondre
Les bons à rien, incapables d'admettre leur défaite dans les urnes (ils s'inventent toutes sortes d'excuses bidons), ne rêvent que de ça.
Pour qui la marche blanche ???Signaler Répondre
on s'en fou de ses motivationsSignaler Répondre
en taule direct ou retour au bled
et qu'il soit heureux de pas recevoir 100 coups de bâtons
mais notre chère pays va lui donner des excuses des soins et des APL
...
Comment ça ,tous responsables ? Déballe donc tes arguments,au lieu de mettre quelques mots ridiculesSignaler Répondre
Lamentable .Tous les jours,nous avons des faits divers de toutes sortes .La France,pays des racailles et vu notre justice hyper laxiste,les peines prononcées ne sont à leurs justes valeurs .Signaler Répondre
Malheureusement ce n'est pas le premier ni le dernier élu à se faire agresser. Le peuple a les nerfs à fleur de peau.Signaler Répondre
Ces racailles sont défendus par la gauche.Signaler Répondre
C'est comme Lutte Ouvrière qui s'offusque qu'on retire son titre de séjour à un marocain qui allume sa cigarette à la flamme du soldat inconnu. Une racaille avec 21 mentions à son CV (casier judiciaire).
Cette gauche n'aime que le chaos, que les racailles, que les drogués.
Toujours les mêmes déclarations politiques du style " force restera a la loi , ma main ne tremblera pas , les coupables seront sévèrement sanctionnés, plus jamais ça, ,,,,, bref , parole ,parole ,des mots Toujours les mêmes,,,,, stop au baratin politique depuis des décennies, car rien ne change bien au contraire la violence n a jamais été aussi importante, et assumée et l incompétence des politiques aussi criante .Il suffit de voir dans quel état ils ont mis le pays ,économiquement, socialement, politiquement et securiterement .Comment faire confiance aux politiques pour régler les problèmes qu ils ont eux même créés.Signaler Répondre
Si il s’en sort, il pourra remercier Piolle pour avoir laissé l’ensauvagement se developper en Isère.Signaler Répondre
Pays de tarésSignaler Répondre
Nous sommes dans l'empathie de la victime et de sa famille, contrairement à vous apparemment...Signaler Répondre
Lorsqu'il s'agit de simples citoyens c'est moins grave, la république peut être plus laxiste n'est ce pas ?
Bon rétablissement au maire ainsi qu'a son fils.
Encore un pauvre malheureux tout malade comme tout.... Le pauvre....Signaler Répondre
Une pensé pour ce maire et sont fils prompts rétablissementSignaler Répondre
A "Paris"? 😉Signaler Répondre
De quel parti est ce brave représentant de la République ?Signaler Répondre
Bizarre bizarre personne ne demande sont nom?les droitars oh oh vous êtes où?Signaler Répondre
Déjà ne pas rater 2026.Signaler Répondre
je Paris qu’il y aura une marche blanche !Signaler Répondre
La France n'est plus une république mais plutôt une raie publique souillée bien profondément par une déferlante d'étrangers delinquants défendue à grands renforts par ces maloutrous de gauchos à qui l'on doit le décliner de notre civilisationSignaler Répondre
Attaque au couteau...Signaler Répondre
Au gnouff sans eau dans une cellule à 40 degrésSignaler Répondre
C'est la nouvelle France. Et vous êtes tous responsables. Votez correctement en 2027.Signaler Répondre
Le bla bla habituel des politiciens. Mais la justice, elle, saura se montrer clémente envers cet abruti ...Signaler Répondre
Bon rétablissement à cet élu.
Même la ruralité est désormais exposée à la violence débridée qu'on observe avec une malheureuse habitude en ville.Signaler Répondre
J'espère que ce maire s'en remettra rapidement.
" Quand on s’attaque à ses représentants, la République se doit d’être sévère et intraitable. "Signaler Répondre
Et quand elle s'attaque aux habitants?
Toujours les mêmes discours!
Il serait temps d'agir, vu l'état de la France!